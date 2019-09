Un ferit en un accident de trànsit a l'A-2, a Montmaneu

Una persona ha resultat ferida aquest divendres a la matinada en un accident de trànsit a l'autovia A-2, al seu pas per Montmaneu, municipi de l'Anoia. Per causes que es desconeixen, el vehicle amb què viatjava l'afectat ha patit una sortida de via al quilòmetre 533,9 en direcció a Barcelona. L'accident ha tingut lloc a la 1.43 h de la matinada. El conductor ha resultat ferit lleu per talls a les mans, segons fonts dels Bombers, i ha estat atès per personal del SEM. Els Bombers han enviat una dotació al lloc dels fets, que ha desconnectat les bateries del vehicle accidentat i ha netejat la calçada.