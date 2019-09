Tallen la C-16 a Berga durant una hora per un xoc entre dos vehicles

Un encalç entre dos vehicles a Berga va obligar a tallar la C-16 en sentit nord ahir al matí durant una hora, segons el Servei Català de Trànsit. La topada va tenir lloc a les 6.57 h al quilòmetre 94 en direcció a Berga. Fins a les 8 del matí la via va estar tallada en sentit nord, amb retencions de més d'un quilòmetre. A les 8 del matí es va reobrir un carril, i a 3/4 de 9 la via va quedar completament reoberta. A conseqüència de l'accident una persona va resultar ferida lleu i una altra, il·lesa. A la tarda, hi va haver una altra topada entre dos vehicles, també a la C-16 a Berga, amb un ferit lleu.