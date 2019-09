Roben 300 metres de tanques d'obra del futur tanatoride Sant Fruitós

Els lladres s'han emportat uns 300 metres de tanques metàl·liques d'obra del solar del futur crematori i tanatori de Sant Fruitós. Aquest fet, segons ha explicat Aureli Sánchez, director tècnic d'Eternam -concessionària de l'equipament-, farà que les obres no es puguin començar fins d'aquí a una setmana i mitja. Sánchez situa el robatori al llarg de la setmana passada i s'hauria comès en diversos moments, ja que primer van trobar a faltar unes tanques i van pensar que se les havia emportat la constructora per a altres necessitats. Ara, diu Sánchez, caldran dos o tres dies per tornar a instal·lar les tanques i fins llavors no podran començar les obres, ja que la normativa obliga que l'espai estigui tancat.