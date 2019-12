Els veïns del bloc incendiat a Sallent encara no poden tornar a casa

Els quatre veïns que vivien al número 87 del carrer del Cós de Sallent, que aquest diumenge va resultar afectat per un incendi, segueixen sense poder tornar a casa. Per la seva banda, el diagnòstic de l'home que va resultar ferit de caràcter greu era ahir estable, i continua ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron.

Segons va explicar ahir l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, no hi ha risc que l'edifici es pugui esfondrar però ha quedat precintat i els veïns no podran tornar a casa fins que les asseguradores se'n facin càrrec. Els veïns de l'immoble han estat reallotjats a casa de familiars.

L'incendi va començar aquest diumenge al matí a la segona planta del mateix bloc, fet que va provocar que un dels veïns, el que està ingressat en estat greu, fos evacuat amb helicòpter. Quatre persones més també van resultar ferides, però en el seu cas de caràcter lleu, ja que van resultar intoxicades per inhalació de fum.

El foc va destruir totalment el pis de la segona planta d'aquest bloc d'habitatges, es va estendre pel celobert i va acabar afectant les habitacions dels pisos de la tercera i quarta planta, així com un bar de la planta baixa.

El foc va començar a quarts d'onze del matí per causes que encara s'estan investigant i es va donar per extingit a un quart de sis de la tarda, encara que s'apuntava al descuit d'alguns dels inquilins com a hipòtesi. Els Bombers de la Generalitat hi van destinar un total de vuit dotacions i una autoescala, amb què es va rescatar els veïns.