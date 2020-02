Intenta estafar un venedor de pisos d'Olesa amb el mètode dels bitllets tintats

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que va intentar estafar un venedor de pisos d'Olesa de Montserrat i un altre a Viladecans amb la fórmula coneguda com els bitllets tintats. El detingut és un home de nacionalitat beninesa de 40 anys.

Va ser el 2 de febrer quan els Mossos d'Esquadra van tenir coneixement d'aquest intent d'estafa i el 6 de febrer van descobrir que la mateixa persona havia quedat amb una altra possible víctima, en aquest cas a Viladecans amb la intenció de realitzar una estafa pel mateix mètode.

Els agents van contactar amb la possible víctima de Viladecans, una persona amb un pis de la seva propietat a la venda i que havia quedat amb un home per donar-li una paga i senyal per la compra del seu pis. El presumpte estafador s'havia presentat com a Collins, manifestava que treballava per una organització humanitària internacional i que tenia la intenció d'invertir en immobles a Catalunya.

Finalment, els investigadors van preparar un dispositiu en la zona on tenien previst contactar comprador i venedor, al municipi de Viladecans. Els agents van localitzar l'estafador i el van detenir com a presumpte autor de dos delictes de temptativa d'estafa.

En l'escorcoll del detingut es va localitzar, a l'interior d'una motxilla que portava, un kit utilitzat en les estafes coneguda com a "bitllets tintats": bitllets de 50 euros tacats de negre, pots de plàstic amb líquid, paper d'alumini i retolador especial per comprovar la validesa dels bitllets de curs legal.

L'arrestat, al que li consta una altra identitat i amb quatre antecedents policials, va passar a disposició judicial i el jutge instructor de Gavà va decretar la seva llibertat amb càrrecs.



Què és l'estafa coneguda com a "bitllets tintats"?

Els autors d'aquest tipus d'estafa acostumen captar a víctimes que han publicat un anunci per la venda d'un habitatge o traspàs d'algun negoci.

Els estafadors, que sempre van ben vestits per tal de generar confiança, expliquen una història de patiment al seu país d'origen i que tenen familiars amb molts diners que els necessiten treure d'amagat o que són membres d'alguna organització internacional amb intenció d'invertir una gran quantitat de diners.

La manera d'amagar els bitllets consisteix en pintar-los o impregnar-los amb substancies (generalment negres), la qual es treu aplicant un líquid molt car, la utilització del qual és exclusiva dels estafadors.

Quan consideren que la víctima està receptiva, li fan una o vàries demostracions de la transformació del paper tintat a bitllets i posteriorment es realitza alguna compra per demostrar a la víctima que el bitllet és de curs legal.

Un cop la víctima ha vist el procediment i està receptiva, els estafadors acostumen a deixar una caixa forta o un altre objecte que contingui gran quantitat de "bitllets tintats", i plantegen que hi ha un problema amb el líquid (el qual és molt car), i han d'anar a comprar-lo, però com que els bitllets estan tintats, li demanen a la víctima que avanci els diners i que després del procés de transformació li seran retornats.

En aquest moment és quan els estafadors desapareixen amb els diners de la víctima, deixant-lo amb una caixa plena de papers amb forma de bitllets.