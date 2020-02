Els Mossos d'Esquadra de la Regió Central investiguen l'apunyalament d'un home al mig del carrer a Igualada (Anoia). Els fets van passar diumenge per causes que encara es desconeixen. A les 7 del matí la policia va rebre una trucada d'una persona que havia estat ferida per arma blanca. De seguida, quatre patrulles es van traslladar al lloc dels fets juntament amb una unitat del Servei d'Emergències Mèdiques. L'estat de les ferides va provocar el trasllat de la víctima a l'hospital de Bellvitge.