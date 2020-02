La policia ha fet set detencions i ha resolt sis casos de robatoris violents aquest 2020

Fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat que dels 29 robatoris violents o amb intimidació que des de principi d'aquest any hi ha hagut a Manresa, fins ara se n'han resolt un total de sis i investiguen la resta dels casos denunciats. A més a més, per aquests sis casos que s'han resolt satisfactòriament, les mateixes fonts assenyalen que s'han fet un total de set detencions.

Una de les detencions més destacades de les que s'han portat a terme fins ara és la d'un menor d'edat, el 10 de febrer passat. Se l'acusa d'haver participat en almenys tres robatoris. Dos dels robatoris els hauria comès en comerços –una farmàcia i una drogueria– en companyia d'una altra persona.

En tots els casos amb els quals es relaciona el jove, aquest amençava les seves víctimes amb un ganivet de grans dimensions per aconseguir diners o per emportar-se els seus telèfons mòbils.