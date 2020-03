Les acusacions mantenen la petició de 13 anys i mig de presó per a l'acusat de violar una menor a Manresa fa tres anys

L'acusació exercida tant per la fiscalia com l'acusació particular han mantingut la seva petició de 13 anys i mig de presó per a l'acusat de violar una menor, a Manresa el 12 de febrer del 2017 i l'acusació particular fins i tot n'ha demanat el seu ingrés immediat a presó. La defensa, per la seva banda, ha mantingut la innocència de l'acusat i en demana la seva absolució. El cas ha quedat vist per sentència en un judici que s'ha celebrat aquest dimarts al matí a la secció sisena de l'Audiència de Barcelona.

La primera en declarar ha estat la menor víctima de la presumpta agressió i que tenia 14 anys en el moment dels fets. La noia ha declarat protegida per una mampara que evitava el seu contacte visual amb l'acusat i la declaració s'ha fet a porta tancada. En les seves conclusions finals, la fiscal ha donat total credibilitat a les declaracions de la menor en la qual acusa el processat d'haver-la violat la tarda del 12 de febrer del 2017, després d'haver quedat amb ell per fer una volta cap a les 5 de la tarda. Els fets haurien passat en un descampat més enllà de la zona universitària. Al llarg del passeig, ell va intentar fer-li petons i tocaments diversos però ella ho va esquivar, fins que finalment van arribar al descampat on l'hauria violat.

L'acusat, M. A. Q. S., per la seva banda, ha negat que aquella tarda hagués quedat amb la menor aquella tarda i fins i tot ha arribat a negar que es coneguessin però que «sabia que existia» perquè ell era amic del germà de la nena. L'acusat ha assegurat que aquella tarda ell estava a la festa d'aniversari de la filla d'una amiga, fet que han corroborat diversos testimonis, encara que no han pogut precisar amb exactitud a quina hora de la tarda ell hi va arribar. En el seu interrogatori, l'acusat ha assegurat que va anar a la festa acompanyat d'un conegut seu, Moisès i les acusacions li han recriminat que no havia parlat d'ell fins al judici. L'explicació de l'acusat, que no ha convençut ni al ministeri fiscal ni a l'advocada de la menor, ha estat que amb ell no només fumava tabac, i que no volia que els seus pares ho sabessin. Pel que fa a la resta de testimonis, fins a un total de cinc que han corroborat que el processat va ser a la festa, les acusacions consideren que donada la imprecisió de les hores que han assenyalat, hauria tingut temps per agredir sexualment la noia i anar després a la festa.



La defensa impugna una de les proves

Un dels elements claus per a les acusacions és que a la roba interior de la noia s'hi van trobar restes de semen de l'acusat, cosa que demostraria que va mantenir relacions amb la nena. La defensa però, ha impugnat la cadena de custòdia d'aquesta prova al·legant que durant quatre dies, els que van passar des de la presumpta violació fins la seva denúncia, les calces juntament amb uns pantalons no van estar ben custodiats i ha posat sobre la taula el fet que l'aleshores cunyada de la víctima convivia amb la parella de l'acusat. Les acusacions s'han oposat a la impugnació ja que consideren que la roba va ser entregada just quan els Mossos d'Esquadra la van demanar.



L'acusació particular demana l'ingrés immediat a presó

L'advocada que representa la víctima ha demanat que l'acusat ingressi de forma immediata a presó. Considera que la situació de l'acusat ha canviat perquè s'enfronta a una elevada pena de presó i que hi ha un clar risc de fuga. La fiscalia ha assegurat que no s'oposa a aquesta mesura mentre que la defensa ha demanat que es mantingui la llibertat de l'acusat fins que hi hagi sentència. Ha afirmat que no hi ha risc de fugida perquè el seu entorn és aquí, amb la seva feina i la seva família, i que des que va sortir de la presó, on hi va estar sis mesos, ha complert amb l'obligació de presentar-se quinzenalment als jutjats.