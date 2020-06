El Bages té dos dels nou punts negres per focs causats per burilles a peu de carretera

Les carreteres del Bages concentren dos dels considerats «punts negres» pel que fa a incendis originats per les burilles de cigarretes a peu de carretera, segons els Agents Rurals.

A nivell català hi ha un total de nou trams. Al Bages, el tram més conflictiu està format per un total de 19 quilòmetres, entre els punts quilomètrics 42 i 61 de la carretera B-431, entre Calders, Artés i Avinyó. En aquesta carretera en els darrers anys s'hi han declarat tres incendis que han cremat un total de 170,5 hectàrees. L'altra tram bagenc és al Bages, a la C37 a Sant Salvador de Guardiola on els últims anys les burilles que han llençat conductors per la finestra han provocat dos incendis.

Amb l'objectiu de reduir aquest tipus de focs forestals, que representen el 4,95% dels incendis que s'han produït a Catalunya durant el 2019, han iniciat una prova pilot a Avinyó. La prova consisteix en la instal·lació de cartells on s'adverteix del risc de tirar burilles per la finestra.

La senyal s'ha instal·lat aquest divendres al matí just en el punt on el 2017 es va iniciar un incendi, per culpa d'una cigarreta. En un radi de 100 metres des del punt on es va oiringar el foc, els Agents Rurals hi van trobar un total de 119 burilles al voral dret i 272 a l'esquerra. Un any després, el 2018, al mateix tram hi van trobar 103 burilles al costat dret i 88 a l'esquerra. Ahir, coincidint amb la instal·lació de la senyalització membres el cos van tornar a fer una recollida de cigarretes. Segons ha explicat el cap dels Agents Rurals, Marc Costa, l'any vinent, per aquestes dates tornaran a fer una inspecció a la zona amb recompte de colilles inclós. Si la instal·lació del cartell ha reduït la presència de restes de cigarretes als vorals de la carretera, s'instal·laran cartells als altres vuit punts negres de Catalunya.

A part dels del Bages, la resta de punts negres són a la c-32, entre Calella i Canet de Mar; a la N-260 entre Figueres i Portbou; l'AP-7, entre La Jonquera i Figueres; la C-12 entre Flix i Maials; l aN-420 entre Corbera i Mora i Mora d'Ebre i finalment, a la C-14 entre La Riba i Montblanc i la N-II entre el Coll del Pertús i Figueres. Precissament en auest punt és on s'ha originat l'incendi amb més afectació pel llençament d'una colilla dels darrers anys, amb un total de 10.476,7 hectàrees afectades.Els altres dos incendis més grans per aquesta causa han estat al Bages, a la mateixa B-431 on ahir es va instal·lar el cartell. Allà, un total de tres incendis han cremat 89,35 hectàrees, 76,67 i 4,48.