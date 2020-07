Una detinguda per matar la seva cosina d'una ganivetada al Pont de Vilomara

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir al matí una dona de 32 anys i de nacionalitat colombiana com a presumpta autora de la mort de la seva cosina a la urbanització Marquet Paradís del Pont de Vilomara.

Els fets van passar cap a les 9 del matí quan el cos policial va rebre l'avís que hi havia una dona morta, amb signes de violència, en una casa situada al número 701 del carrer número 12 de la urbanització Marquet Paradís.

La mort, segons van confirmar fonts policials, es va produir arran d'una ganivetada al coll de la víctima que li hauria clavat la dona que hores després va ser detinguda. Abans, les dues dones haurien tingut una discussió que és el que hauria motivat que la detinguda clavés la ganivetada letal a la víctima.

Arran dels fets, el cos policial va portar a terme, durant més d'una hora, un ampli desplegament a la zona per tal de poder detenir la presumpta autora de l'homicidi. A la dona la van buscar a través de mitjans terrestres i mitjans aeris. I va ser ahir al matí mateix, aproximadament una hora després d'activar el dispositiu per fer la recerca, que es va portar a terme la detenció de la dona en una zona boscosa propera.

L'homicidi s'investiga com un cas de violència domèstica però no de gènere, ja que les dues dones vivien a la mateixa casa on van passar els fets.

Al mateix habitatge, la difunta vivia amb el seu marit i els seus dos fills, un dels quals menor d'edat, segons van apuntar alguns veïns. També segons veïns, la família porta una vida molt discreta i no se'ls veia gaire fora de casa, on vivien des de fa aproximadament un parell d'anys.

Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Central dels Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació del cas per tal d'aclarir les circumstàncies de la mort de la dona.



Segon homicidi des de l'abril

Aquest és el segon homicidi que es produeix en una urbanització del Pont de Vilomara aquest mateix any. En concret, el presumpte homicidi d'ahir es va produir quan fa poc més de dos mesos hi va haver una mort violenta en un altre habitatge també d'una urbanització del Pont de Vilomara. En aquella ocasió, el 23 d'abril, el presumpte homicidi es va produir a la urbanització River Park, al car-rer Coloms.

La víctima de l'homicidi del mes d'abril era Teresa Garrido, tenia 63 anys i hauria mort a mans d'un home de 52 anys amb el qual compartia habitatge.

En aquell cas el crim no va ser considerat violència de gènere perquè la dona i el detingut compartien habitatge sense que tinguessin una relació sentimental. Els fets van passar poc després de les 10 de la nit del dia 23 d'abril, quan uns veïns van sentir una discussió i van alertar la policia. Quan les forces de seguretat i els serveis d'emergències van arribar al lloc dels fets ja no van poder fer res per salvar la vida de la dona, que va morir per ferides d'arma blanca.

L'home que van detenir en un primer moment també va ser ingressat a l'Hospital de Sant Joan de Déu perquè també presentava ferides per arma blanca. L'home va declarar a través de videoconferència i el jutge en va decretar l'ingrés a presó de forma provisional.