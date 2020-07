Buch insisteix que actuarà «amb tota fermesa» quan sàpiga qui són els autors de l'agressió

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va insistir ahir que actuarà «amb tota la fermesa» quan sàpiga qui són els responsables de l'agressió racista a un jove a Sant Feliu Sasserra. El conseller manté el que ja va dir fa unes setmanes després que dos sergents dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea de Recursos Operatius (ARRO) de la Regió Policial Central hagin identificat la veu de cinc dels agents implicats en l'agressió racista ocorreguda el 19 de gener del 2019 a Sant Feliu Sasserra. «Quan sapiguem qui són els responsables actuarem amb tota la fermesa davant de fets que no s'ajusten al que ha de ser el cos de Mossos d'Esquadra», va manifestar ahir. En una entrevista recent el conseller va dir que volia esperar la sentència. El departament d'Interior va aplicar una mesura cautelar de canvi de destinació dels agents implicats en la presumpta agressió, en espera de la resolució judicial del procediment obert als jutjats de Manresa. Per part de SOS Racisme continuen reclamant que se suspengui de sou i feina els agents implicats i lamenten que, sense la pressió mediàtica que va haver-hi, no s'hauria actuat.