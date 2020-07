Deu dels 300 citats als jutjats de Girona i Figueres pel tall a la Jonquera són del Bages

Un total de deu bagencs han estat citats a declarar davant dels jutjats d'instrucció de Figueres i Girona pel tall de Tsunami Democràtic a la Jonquera en el marc de les protestes postsentència, segons va informar ahir Bages pels Drets Civils en un comunicat.

En aquest mateix comunicat, l'entitat explica que aquestes deu persones del Bages són conegudes per la seva participació en diverses entitats locals. En el comunicat, Bages pels Drets Civils recorda que a nivell de tot Catalunya s'han citat prop de 300 ciutadans i assegura que es fa «sense acusacions concretes» i «pel simple fet d'haver participat en la convocatòria d'una organització pacífica».

Per a Bages pels Drets Civils, «és important que els demòcrates ens mantinguem units i no ens deixem emportar pel relat que volen imposar-nos» i considera que «amb aquest entramat de denúncies, suposades investigacions i citacions, sols pretenen crear por, confusió, desànim i desunió». Davant d'aquesta situació, recorda que l'entitat defensa el dret de protesta, confia plenament en els seus conciutadans, denuncia operatius judicials «opacs» i «tendenciosos» i també fa una crida a donar suport als afectats per aquestes citacions judicials i a les seves famílies.