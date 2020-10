La Policia es persona a una festa privada amb 12 persones a Manresa

La Policia Local de Manresa ha aixecat acta, aquest llarg cap de setmana, contra dos establiments de la ciutat per incompliment de les mesures anticovid. Segons han explicat fonts del cos policial, els locals superaven l'aforament permès i també incomplien algunes mesures de seguretat, com la distància entre grups. Un dels establiments està situat al Nucli Antic i l'altre a la Plaça Catalunya, tot i que la Policia Local ha especificat de quins establiments es tracta. Una de les actes es va aixecar diumenge a quarts de 10 del vespre i l'altra unes hores més tard.

D'altra banda, dissabte també es va aixecar acta per una festa privada, en la qual hi participaven 12 persones, al carrer Barcelona. La festa tenia lloc en un domicili particular i el cos policial s'hi va desplaçar després de ser alertada pel soroll que provocava la celebració. D'altra banda, les mateixes fonts també han detallat que l'acta aixecada per aquesta festa s'afegeix a una altra, en la qual hi van participar una vintena de persones a principi de la setmana passada.

Finalment, la nit de diumenge a dilluns, la Policia Local també va desallotjar quatre 'botellons' en diferents punts de la ciutat.