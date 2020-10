Retards i reducció de l'oferta a Rodalies per la demora en les obres d'Adif a Sants

Les línies de Rodalies registren aquests dilluns retards generalitzats de més de mitja hora i reducció de l'oferta per la demora per part d'Adif en les obres del 4+4 a l'estació de Sants, segons ha informat Renfe. La companyia ha indicat que "el retard d'Adif en l'execució d'aquestes tasques comportarà afectacions generalitzades a totes les línies de Rodalies".

Com a conseqüència d'això, tots els trens Regionals i l'R2 sud han de passar per la via 7, per on ja passen habitualment l'R1, R3, R4 i R12. Per evitar "un col·lapse encara més gran", s'ha reduït oferta a les línies R2 nord, R2 sud i R4. A més, l'R11 s'encamina a l'Estació de França. Renfe està fent "tots els esforços per com a mínim garantir la mobilitat dels viatgers".