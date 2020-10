Xoc entre un cotxe i un camió de matèries perilloses a Berga

Un cotxe i un camió de matèries perilloses han topat aquest matí a la C-16, a Berga. Arran de l'accident, la conductora del turisme, que aparentment ha resultat il·lesa, ha estat trasllada a l'hospital de Sant Bernabé per sotmetre-la a una revisió, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. Segons les mateixes fonts, la càrrega del camió no s'ha vist afectada per l'accident, que s'ha produït cap a dos quarts d'onze del matí al punt quilomètric 96 de la C-16, en direcció nord. El camió ha reprès la marxa quan faltaven uns minuts per les 12 del migdia.