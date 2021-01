Arxiven la denúncia contra el manresà Berni Sorinas i set activistes de BDS per boicot a un cantant sionista

L'Audiència Provincial de València ha arxivat definitivament una denúncia contra el manresà Berni Sorinas i set activistes més de BDS (Boicot, Desinversions i Sancions) per boicot al cantant Matisyahu, a qui BDS qualifica de «sionista» al festival de música Rototom Sunsplash de Benicàssim de l'any 2015.

En un comunicat, BDS assegura que en la resolució de l'arxiu, el tribunal neguen que BDS cometés cap delicte en els fets pels quals van ser denunciats. De fet, destaquen que el mateix ministeri fiscal ja havia demanat l'arxiu del cas el juny del 2020 quan el Tribunal Europeu de Drets Humans va avalar el boicot dins de la llibertat d'expressió.

En el cas del manresà, la pena que s'enfrontava era de quatre anys de presó per haver fet cinc piulades a Twitter on criticava l'organització del festival Rototom Sunsplash per la contractació de Matisyahu. La causa ara arxivada es va obrir arran d'una denúncia del president de l'Associació Comitè Legal para la Lucha contra la Discriminación, Abel Isaac de Bedoya Piquer, que considerava que Sorinas i els altres denunciats haurien comès delictes d'incitació a l'odi i o amenaces durant la campanya de boicot.