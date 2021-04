Quatre detinguts que vivien en una nau amb 1.284 plantes de marihuana a Sant Vicenç

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones que vivien en una nau del polígon les Vives de Sant Vicenç de Castellet on tenien una plantació amb 1.284 plantes de marihuana. Segons fonts dels Mossos d'Esquadra, el 8 d'abril van rebre l'avís d'un testimoni que informava que hi havia una plantació de marihuana en una nau abandonada. Els agents van anar al lloc i al veure que hi residien quatre persones van demanar autorització judicial per accedir a la nau. La mateixa tarda van obtenir el permís i a la nau hi van trobar les 1.284 plantes de marihuana. També van detenir les quatre persones que hi vivien, dos homes de 31 anys, un de 34 i un altre de 28, tots de nacionalitat albanesa per un delicte contra la salut públic i defraudació del fluid elèctric. Els detinguts van quedar en llibertat després de passar a disposició judicial. La plantació es relaciona amb problemes d'interrupcions en el subministrament elèctric a la zona.