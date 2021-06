Un nen de 12 anys, Zakaria Ouarguane, veí de Calaf, ha mort ofegat aquest dijous mentre es banyava al pantà de la Llosa del Cavall, a Navès (Solsonès), segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Sembla que el menor participava en una activitat de caiac amb un grup del seu institut, l'Alexandre de Riquer, i que el succés ha tingut lloc després.

La víctima es banyava en una platgeta de la vora del pantà i els companys l'han trobat a faltar. Cap a 3/4 de 3 de la tarda, 14 dotacions dels Bombers, comptant-hi un helicòpter, la barca i submarinistes del GRAE s'han adreçat a l'indret.

Els submarinistes no han actuat, ja que quan han arribat el menor ja havia estat rescatat de l'aigua, encara viu. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha atès, però finalment no se li ha pogut salvar la vida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir el fet, que en un principi es considera una mort accidental.

L'institut Alexandre de Riquer de Calaf ha publicat un comunicat a la seva pàgina web en el qual lamenta la mort del noi, alumne de 1r d'ESO d'aquest centre. "Ens sap molt greu haver-vos de comunicar la mort per accident de Zakaria Ouarguane. És una notícia terrible que ens colpeix tremendament i que ens recorda com som de febles i vulnerables els éssers humans", diu el text.

"Us ho volem comunicar de primera mà per tal que en tingueu coneixement i que, conjuntament, puguem acompanyar i donar alè a la família, en primer lloc, però també als companys i companyes de curs i a tothom qui l’havia conegut. Des del centre, en nom de la comunitat educativa, volem posar-nos a disposició de la família en aquests moments tan dolorosos", afegeixen des de l'Institut.

El centre modificarà la jornada lectiva d'aquest divendres i oferirà activitats d’acompanyament i de dol, amb el suport de l’Equip d’assessorament psicopedagògic de l’Anoia, "per tal de poder expressar la tristesa que sentim en aquests moments", apunta el claustre.

El conseller d'Educació, Josep González Cambray, també ha mostrat el seu condol a la família i a l'entorn del menor, a través de Twitter. "Colpit per aquesta tragèdia", ha piulat.