El RACC i Spin, han creat la ‘Spin Scooter Academy by RACC’, una acadèmia per fer cursos de formació per a usuaris de patinets elèctrics més grans de 18 anys a diferents ciutats de tot l’Estat. El primer curs es va fer ahir a Tarragona i va comptar amb més d’un centenar d’alumnes. L’objectiu és fomentar una mobilitat urbana més «segura, sostenible i àgil», tenint com a punt de partida el paper que els vehicles de mobilitat personal (VMP) i els patinets elèctrics ocupen en la nova mobilitat urbana.