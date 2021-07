Un grup anomenat Acció per la Independència ha cremat símbols franquistes que hi havia en una cripta de la muntanya Montserrat. El grup va penjar un vídeo on es veu com el grup crema banderes i escuts. Es tractava d’elements dedicats als requetès, unitat militar que va lluitar en el bàndol franquista durant la guerra del 1936-1939.

Des d'@AccioXIndepe anunciem el sabotatge exitós de la cripta dedicada al Tercio de Requetés ubicada a la muntanya de Montserrat, així com d'altres que anirem desvetllant en els propers dies!



Fem una crida a desobeir i eliminar d'una vegada i per sempre tota simbologia... pic.twitter.com/TLR79OPdpz — Acció Per la Independència (@AccioXIndepe) 18 de julio de 2021