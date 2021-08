L’Agrupament Escolta i Guia Verge de la Candela de Reus tenia previst fer estada al campament de Can Aubareda, a Sant Martí de Tous , fins avui. És un dels 279 municipis catalans amb restriccions. Tot que tenien temps fins avui per abandonar l’acampada, ahir van optat per escurçar-la abans d’hora i marxar. «És una cosa que no triem nosaltres i davant de la qual no hi podem fer res», explicava la cap de l’agrupament, Marta Velasco. Els menuts, de 7 i 8 anys, reconeixien la desil·lusió. «Me’n vaig una mica trist per marxar abans d’hora perquè les coses que havíem de fer divendres ja no les farem», afirmava l’Aram Puigjaner, de 8 anys.