Una manresana, Montse Corral, i el seu fill de 13 anys s’han quedat sense viatge de vacances perquè li exigien el pagament de 100 euros -50 per passatger- per fer la facturació a última hora i al mateix aeroport, malgrat que, segons denuncia l’afectada, la central de reserves a través de la qual havia contractat el vol no els va facilitar les dades i el correu electrònic per tal de poder fer-lo abans.

Corral explica que ella i el seu fill havien de volar aquest diumenge cinc de setembre de Barcelona a Sevilla amb Ryanair on preveien estar-s’hi fins a finals de setmana. El vol amb la companyia irlandesa de baix cost, l’havia contractat a través del portal eDreams.

Segons detalla l’afectada, el seu avió sortia a tres quarts de nou del matí, però no va rebre el correu electrònic en el qual hi ha el codi per fer la facturació en línia fins a les sis del matí del mateix diumenge i quan va veure’l ja no va ser a temps de facturar.

Un cop a l’aeroport, diu Corral, ja no tenia la possibilitat de fer el tràmit en línia perquè faltaven menys de dues hores per la sortida del vol.

Aleshores, la possibilitat que li va oferir la companyia aèria de baix cost va ser pagar un total de 100 euros, a raó de 50 per cada passatger, per fer la facturació físicament. Corral explica que «a l’aeroport tothom s’anava passant la pilota» i que per part de la companyia irlandesa li van assegurar ja s’havien trobat amb altres casos similars perquè eDreams no els facilitava l’adreça de correu electrònic fins a última hora. Diu, també, que el personal de terra de Ryanair li van assegurar que com que faltaven menys de dues hores «ells no hi podien fer res» perquè tot estava supedita tal sistema informàtic. Finalment, una alternativa que li van oferir, però que va rebutjar perquè també havia de pagar, era la de canviar el vol.

Davant d’aquesta situació, va decidir no fer el viatge que tenia previst amb el seu fill. La manresana assegura que no sabia que s’havia de facturar a través d’Internet ni tampoc que encara no ho hagués pogut fer per motius aliens a la seva voluntat, després havia de pagar per fer el tràmit a darrera hora.

Ara, Corral demana que li retornin els diners dels bitllets d’avió i de moment ja ha posat una queixa davant de la companyia aèria i té previst dirigir-se a l’oficina del consumidor.

Pel que fa al portal on va comprar els dos bitllets, diu que ha intentat contactar-hi i que també els va enviar un correu electrònic, però ahir al vespre encara no havia obtingut resposta per part de l’empresa.