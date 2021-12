L’empresari manresà del sector de la restauració Damià Giménez i el futbolista també manresà Joan Ramon Epitie Djowe figuren com a titulars de societats en paradisos fiscals, segons ha publicat el Diario Rombe de Guinea Equatorial, en el marc de la investigació Pandora sobre comptes opacs en paradisos fiscals. Consultats per Regió7, tant Giménez com Epitie han negat haver comès qualsevol irregularitat o il·legalitat.

Giménez està al capdavant de diversos establiments de restauració de Manresa, com el Vermell, L’Englantina, el bar dels Carlins i el de l’Ateneu les Bases, i participava, juntament amb Epitie, en la societat Nektatek, que es va constituir a Belice. L’exfutbolista tenia el 60% de la propietat d’aquesta empresa i el restaurador el 40% restant. Ambdós asseguren que el projecte comptava amb una altra societat a Espanya i que van constituir la de Belice per poder captar unes possibles inversions internacionals que, segons asseguren, finalment mai van arribar. També afirmen que la societat de Belice mai va funcionar ni va fer cap transacció econòmica. D’altra banda, ambdós neguen haver tingut mai cap compte a Andorra o Suïssa. Per constituir la societat, segons la investigació dels papers de Pandora, es van contractar els serveis de SFM Corporate, una de les 14 firmes que estan al centre de la macroinvestigació periodística. Pel que fa a les altres quatre societats en paradisos fiscals, estan totes vinculades a Epitie i cap a Giménez. Epitie, que es va formar a les categories base de la Penya Blanc-i-blava de Manresa, va jugar al primer equip del CE Manresa i també a diversos clubs com el Palamós, el Castelló, el Getafe, el Madrid B, el Racing de Santander i l’Alavés, entre d’altres, abans d’acabar la seva carrera al Gimnàstic de Manresa, assegura que només una d’aquestes empreses té activitat i nega que hi hagi cap il·legalitat o irregularitat en el seu funcionament. Segons detalla, dues d’aquestes societats, Engineering and Execution of Global Pro i International Risk HK, estan domiciliades a Hong-kong, i les altres dues, International Risk Solution Limited i Maastisis Limated, als Emirats Àrabs. D’aquestes quatre societats, Epitie assegura que només una, domiciliada als Emirats, té activitat i en defensa la seva legalitat perquè és el país on actualment resideix, després d’haver-ho fet durant una dotzena d’anys a Guinea Equatorial. Un altre bagenc que apareix en aquesta investigació periodística és Pep Guardiola, tal com ja es va fer públic l’octubre passat. L’actual entrenador del Manchester City i extècnic i jugador barcelonista, va regularitzar, fa gairebé una dècada, els diners que tenia en un compte a la Banca Privada d’Andorra i que fins llavors havia estat ocult al fisc espanyol. Per regularitzar aquests diners que tenia al país dels Pirineus, el tècnic de Santpedor va pagar un 10% en impostos, ja que va aprofitar l’amnistia fiscal que va decretar l’aleshores ministre d’Hisenda Cristóbal Montoro. Els papers de Pandora són fruit d’una investigació de 600 periodistes de 117 països amb la participació de 150 mitjans de comunicació que va treure a la llum els secrets financers il·legals de 35 caps i excaps d’Estat i de més de 330 alts càrrecs i polítics de 91 països, entre els 30.000 beneficiaris de les societats opaques. Es tracta de secrets que consisteixen, bàsicament, a amagar les seves fortunes a través de societats opaques en paradisos fiscals per evitar el pagament d’impostos. L’exparella de Joan Carles I Corinna Larsen és una de les que també apareixen com a titular d’una societat offshore. Segons la investigació, Larsen va disposar que, en cas de la seva mort, el 30% del Fons Hispanosaudita d’Infraestructures es lliurés al rei emèrit. A la llista també hi apareixen caps d’estat i de govern com l’exprimer ministre britànic Tony Blair; l’antic director gerent del Fons Monetari Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn; el rei Abdul·là II de Jordània; l’entorn més proper de Vladímir Putin; el president xilè Sebastián Piñera; els cantants Julio Iglesias, Miguel Bosé i Shakira, entre d’altres.