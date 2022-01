Una vintena de robatoris i furts a l’interior de vehicles a Manresa que han tingut lloc des de mitjans del passat mes de desembre ha posat en alerta als Mossos d’Esquadra, ja que segons han explicat fonts del cos policial, es tracta d’una xifra lleugerament superior a l’habitual per aquest tipus de delictes.

Pel que fa al botí que han aconseguit els lladres en aquests robatoris a Manresa, segons expliquen fonts policials, en la majoria de casos es tracta d’ulleres, auriculars, documentació i altres objectes de poc valor que s’emporten després de regirar el vehicle.

En aquest sentit, els Mossos d’Esquadra recomanen no deixar objectes de valor de qualsevol tipus, i en especial, per aquestes dates, també recomanen que els cotxes no es converteixen lloc on es guarden els regals de Nadal o de Reis. Tot i fer aquesta recomanació, puntualitzen que en el cas dels robatoris a Manresa, no hi ha constància que a ningú li hagin robat regals.

De tots els robatoris que hi ha hagut a Manresa, la majoria s’han anat cometent de forma puntual, però destaquen algunes dates com el 18 de desembre, quan se’n van registrar tres en un sol dia, o el 24 de desembre, quan la xifra es va enfilar a mitja dotzena de robatoris. Aquest dia, almenys dos dels delictes es van cometre a la zona del carrer Girona i un altre a la zona de la Font dels Capellans, segons ha pogut saber Regió7. A més a més, fonts policials indiquen que els dies que s’han comès diversos robatoris, la majoria s’han concentrat en una mateixa zona.

També en referència a la ubicació dels vehicles, les fonts policials destaquen que els furts i els robatoris s’han comès en cotxes que estaven estacionats al carrer i no en aparcaments particulars o comunitaris. Mossos d’Esquadra assenyala també que estan investigant els fets per tal de poder-ne determinar l’autoria.