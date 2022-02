La Policia Nacional ha detingut a València una dona de 56 anys com a suposada responsable d’un delicte d’homicidi, ja que se sospita que va enverinar la seva parella, que va morir després d’una ingesta prolongada de medicaments laxants. La presumpta homicida també està acusada dels delictes d’estafa i apropiació indeguda, ja que es va apoderar de fons de l’home i va utilitzar les seves targetes per fer compres mentre ell estava ingressat a l’hospital.

Les investigacions es van iniciar al maig, quan els agents del grup d’Homicidis van saber que un home de 70 anys podria haver mort en estranyes circumstàncies en un hospital valencià.Els policies van esbrinar que l’home va estar hospitalitzat set mesos amb un quadre mèdic caracteritzat per una diarrea crònica.

Durant les indagacions, els agents van saber que l’home va ingressar a l’hospital el setembre de 2020 i que, si bé només havia rebut d’alta durant quatre dies, va seguir al centre fins que va morir a l’abril. Els investigadors van saber que quan el malalt ingressava a l’UCI, on no rebia visites, el seu estat de salut millorava però, en canvi, empitjorava quan el traslladaven a planta.

En el transcurs de les investigacions, els agents es van adonar que la víctima va estar acompanyada a l’hospital per la seva parella sentimental fins que va morir. Pel que sembla, la dona va comunicar als familiars que a causa de la situació sanitària per la covid-19, l’home no podia rebre visites.

Malgrat les proves mèdiques practicades a la víctima per aclarir els motius de la malaltia, no es van aconseguir establir les causes. Després de la mort, els seus fills es van adonar que un dels comptes bancaris del seu pare es trobava amb saldo negatiu. També van descobrir diverses factures de compres realitzades en farmàcies durant els mesos que va durar l’ingrés hospitalari de l’home.

Els investigadors van iniciar les gestions per aclarir els fets i van esbrinar que durant un any s’havia comprat una gran quantitat de laxants. Pel que sembla, els podria haver adquirit la seva parella i, a causa de la ingesta durant llargs períodes de temps, l’home va patir diarrees que van provocar alteracions en la funció cardíaca, debilitat muscular i cansament fins que finalment va morir.

A més, els agents van comprovar que durant el període que el pacient es va mantenir a l’hospital, la presumpta homicida es va apoderar de les seves targetes bancàries per retirar diners en efectiu en diferents caixers automàtics per un valor de 62.000 euros. També van esbrinar que va dur a terme compres en establiments comercials amb les mateixes targetes per un import que ascendia a 30.000 euros.

Durant les investigacions, els agents van esbrinar que la dona amb prou feines rebia una mensualitat de 400 euros, una xifra insuficient per al nivell de vida que portava, de manera que els investigadors van concloure que els diners que tenia els havia obtingut fraudulentament dels comptes bancaris de la seva parella.