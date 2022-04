Veïns del bloc del carrer de Sant Bartomeu 39 de Manresa assenyalen un veí del mateix immoble com l’home que presumptament va provocar l’incendi de dilluns d’aquesta setmana i que va fugir del lloc. Posteriorment, aquest mateix home va haver de ser atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i traslladat en estat greu a l’hospital de la Vall d’Hebron.

Segons asseguren diversos veïns del mateix bloc, l’incendiari, ocupant d’un habitatge de les plantes superiors, va ruixar la porta d’un dels pisos ubicats a la planta baixa amb gasolina o un líquid inflamable que va actuar com a accelerant. A més a més, segons sosté un dels veïns, l’home s’hauria valgut d’una tercera persona perquè aquesta toqués el timbre i aconseguir que el veí del pis afectat obrís la porta abans de provocar l’incendi. Està convençut que si el suposat incendiari hagués trucat, el veí no li hauria obert la porta. Tot i això, diferents ocupants del bloc afirmen que desconeixen per quines raons l’home va provocar l’incendi a la porta del veí.

Pel que fa al moment dels fets, poc després de les nou del matí de dilluns, un dels veïns de l’edifici relata que «estàvem a casa i vam començar a sentir els nens i veïns que cridaven, llavors vaig veure que ens entrava fum per sota la porta. No sabia d’on venia, però vaig obrir la porta del balcó per si havíem de sortir per aquí», encara que finalment ho van poder fer per la porta. Afegeix que mentre alguns veïns es van quedar apagant el foc llençant aigua «amb galledes, olles i tot el que podien mentre arribaven els bombers», un va perseguir el suposat incendiari fins que aquest va caure desplomat a uns 500 metres de la zona, al carrer Arbonés, prop dels jutjats. Allà va ser atès pel SEM i va ser traslladat a l’hospital de la Vall d’Hebron amb pronòstic greu. Un altre dels veïns de l’edifici afectat també relatava la seva experiència: «Hi havia crits i sentíem pudor. Quan vam obrir la porta ens vam trobar l’escala tota plena de fum i ens vam espantar». Malgrat el fum i que el foc era a la una planta inferior, ell i la seva família van poder baixar per l’escala i sortir al carrer, on es van estar més d’una hora. Després de l’ensurt, ara està tranquil i explica que «haurem de netejar l’entrada i pintar el tros que ha quedat negre per l’incendi».

El foc va afectar la porta i el rebedor d’un habitatge de la planta baixa així com també la porta del pis que hi ha just al davant. També es va veure afectat un quadre elèctric i llums d’emergències que van quedar totalment desfets. Tot i això, el foc no va provocar danys en l’estructura de l’immoble motiu pel qual els veïns hi van poder tornar un cop feta la revisió per part dels tècnics.

A part del presumpte autor, els tres veïns del pis de l’incendi van resultar ferits. Es tracta d’un home que, com l’incendiari, també va ser traslladat en estat greu a l’hospital de la Vall d’Hebron mentre que la seva parella i el seu fill de poques setmanes, van ser portats a l’hospital de Sant Joan de Déu, amb pronòstic de poca gravetat. Fonts dels Mossos d’Esquadra van assenyalar ahir que la investigació dels fets encara continuava oberta.