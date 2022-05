Presó per a tres detinguts en l’operatiu antidroga a la Catalunya central

Tres dels 31 detinguts en l’operatiu contra el tràfic de droga que es va portar a terme la setmana passada a diferents poblacions de la Catalunya Central han entrat a presó. La part més important del dispositiu es va portar a terme dimecres de la setmana passada al matí i en aquells moments el balanç provisional va ser de 26 detinguts en 29 escorcolls i en els quals hi van participar 250 efectius del cos policial.

Després de l’important desplegament de dimecres passat, es van fer dos més fins arribar a les 31 entrades en domicilis, i també s’han fet cinc detencions més fins a un total de 31. D’aquests arrestats, tres han entrat a presó després de passar a disposició judicial, i també hi ha tres persones més investigades -en llibertat i a l’espera de ser citades pel jutge- relacionades amb el cas, segons han explicat fonts dels Mossos d’Esquadra consultades per Regió7.

Cinc detencions a Manresa

La part més important del dispositiu es va portar a terme dimecres passat a Manresa i Berga on des de les 7 del matí i fins passades les 12 del migdia es van fer diversos escorcolls i detencions. Fonts policials no han detallat quants se n’han fet a cada municipi però a la capital del Bages es van realitzar almenys quatre escorcolls i cinc detencions.

En concret, al passeig de Pere III, en un habitatge a l’alçada de la Ben Plantada s’hi va fer un escorcoll i s’hi va detenir un home i una dona. Al carrer de les Piques també es va fer una entrada en un habitatge i s’hi van fer dues detencions més. També es va detenir un home al carrer Puigterrà de Dalt i es va fer una entrada al carrer de Martí i Julià.

Ampli desplegament a Berga

En el cas de Berga, hi havia diverses furgonetes dels Mossos d’Esquadra estaciones a l’aparcament de la zona de la Rasa dels Molins i també hi havia presència policial en diversos carrers del barri i al carrer Verge de la Salut. Precisament, al carrer Ciutat, és on es va portar a terme una de les parts més vistoses de l’operació a la capital berguedana ja que els agents van tallar la reixa metàl·lica d’una barberia per accedir al seu interior.

També es van fer entrades a Sant Joan de Vilatorrada, en un immoble del carrer Manresa, entre d’altres; i a Horta d’Avinyó, en el cas del Bages. Al Berguedà, a part de Berga es van fer entrades i escorcolls a Puig-reig i l’Espunyola i al Solsonès també es va fer almenys una entrada a Solsona.

Aquesta ha estat una de les operacions contra el tràfic de droga més important dels darrers anys a la Catalunya Central. L’operació anava dirigida principalment contra el tràfic de marihuana però també van intervenir altres substàncies estupefaents com cocaïna.