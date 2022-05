L'Audiència de Barcelona ha mantingut la presó provisional sense fiança pel conductor que va provocar un accident el juny de l'any passat en el qual va morir una dona, mossa d'esquadra, a Abrera. L'home, begut i amb el carnet de conduir retirat, va fugir del lloc i no va ser localitzat fins quatre hores després. També va deixar el seu copilot ferit greu al cotxe que conduïa. La defensa va demanar al febrer la seva llibertat, però la fiscalia i les acusacions particulars s'hi van oposar apel·lant al risc de reiteració delictiva, perquè l'individu té nombrosos antecedents per conduir begut i sense carnet. L'Audiència ha donat la raó a les acusacions.

L'accident es va produir cap a les 11 de la nit del 3 de juny, quan l'agent, de 43 anys i que treballava a l'Arro de la regió policial Metropolitana Sud, va impactar amb el seu vehicle contra el de l'investigat a la carretera local BV-1201 a Abrera. La dona tornava a casa després de treballar. L'home va fugir a peu i va deixar el seu acompanyant també ferit greu i que va ingressar a l'hospital de Bellvitge. Els Mossos van desplegar un ampli dispositiu per localitzar el conductor fugat, primer buscant-lo prop del riu Llobregat i després en urbanitzacions properes. Finalment, cap a les quatre de la matinada, va ser localitzat, detingut i traslladat a l'hospital de Martorell. L'endemà el jutge de Martorell va decretar el seu ingrés a presó provisional.

En la interlocutòria a la qual ha tingut accés l'ACN, el tribunal recorda que l'ordre de presó del juny passat del jutjat de Martorell no va ser recorreguda per la defensa i estava fonamentada en els indicis que apunten que l'investigat és autor d'un homicidi per imprudència greu, castigat amb fins a sis anys de presó, un delicte d'omissió del deure de socors, castigat amb fins a quatre anys més, un delicte d'abandonament del lloc de l'accident, un delicte de lesions per imprudència greu, un delicte de conducció sota els efectes de l'alcohol o les drogues, i un delicte per conduir amb el carnet retirat. A més, recorda que l'home ja té antecedents penals i per això es vol evitar el risc de fuga i de reiteració delictiva.

A l'home ja li consten delictes contra la seguretat vial per conduir begut el 2014 i el 2017, i un altre per conduir amb el carnet retirat el febrer del 2021, tres mesos abans de matar la mossa d'esquadra. A més, té pendents de complir tres sentències més del 2019, 2020 i maig del 2021 per fets similars. Per tot això, l'Audiència valora l'elevat risc de reiteració delictiva i el seu "absolut menyspreu a la vida i la integritat física de les persones" i a les resolucions judicials. Recorda, a més, que en el cas ara investigat, l'home va abandonar el lloc dels fets, no va avisar emergències, cosa que hauria pogut salvar la vida de la dona i es va amagar fins que va ser localitzat quatre hores després.

La interlocutòria té el vot particular discrepant d'un dels magistrats, que considera que sí que hauria de deixar-se l'investigat en llibertat provisional. Segons ell, té un fort arrelament a Espanya, perquè és espanyol, viu a Abrera amb la seva parella i la seva filla petita, té mare i una filla menor d'una anterior relació. Està a l'atur i creu que es podrien prendre altres mesures cautelars com el decomís del seu cotxe particular, en cas que es puguin arreglar els danys causats en l'accident, i l'obligació de presentar-se al jutjat cada dia.