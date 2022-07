Controlat l'incendi d'un camp de palla a Sant Fruitós de Bages

Un camp de palla s'ha incendiat aquest divendres a la tarda a les Brucardes, a Sant Fruitós del Bages. Els Bombers, que han rebut l'avís poc abans de 2/4 de 5, han mobilitzat 7 dotacions terrestres i 2 helicòpters. Els efectius han aconseguit controlar el foc a les 18 h de la tarda, tot i que a aquella hora, hi seguien treballant amb 6 dotacions terrestres, segons han informat fonts del cos.

A les xarxes, un usuari ha compartit imatges d'un mitjà aeri carregant aigua al Parc de l'Agulla.

Per evitar incidents com aquest, el Departament d'Acció Climàtica ha emès un informe de perill d'incendi que s'allarga fins dimarts i que té una afectació a les comarques del Bages, la Noguera, el Solsonès, la Segarra i l'Urgell. La predicció elaborada pel Servei Meteorològic de Catalunya indica que una baixa situada a l'oest de Portugal afavorirà que bufi vent de component sud, la temperatura sigui superior a l'habitual i la humitat relativa baixa. Per tot, es continuen fent una sèrie de recomanacions pactades amb el sector a mitjans de juny en aquelles zones de secà per minimitzar riscos i fer més segura la sega aturant l'activitat entre les dues i les cinc de la tarda.