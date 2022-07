"Mama, se m'ha trencat el mòbil", "estic a l'estranger" o "he perdut el telèfon" són alguns dels missatges que pots rebre al teu mòbil si tens fills i que poden formar part d'una nova estafa.

Els Mossos d'Esquadra ha alertat d'aquest nou mètode en què els estafadors suplanten la identitat del teu fill o filla a través de WhatsApp. Ho fan mitjançant un número de contacte desconegut pel qual t'envien una sèrie de missatges on es fan passar pel teu fill. Diuen que es troben en una situació d'emergència i necessiten diners.

L'objectiu és ficar nerviosa a la víctima amb un problema que ha de solucionar de forma immediata, sempre a través de l'efectuació d'un pagament.

En cas de rebre missatges d'aquest tipus, els agents recomanen no perdre la calma i assegurar-se que a l'altre costat del mòbil hi ha un familiar abans d'enviar diners a un contacte desconegut. Per això, recomanen trucar al número habitual del teu fill o filla i fer les gestions que calgui per comprovar que el problema és verídic.