El primer que va sorprendre aquella tarda els alumnes de la classe de 4t d'ESO va ser que el seu tutor va entrar a l'aula vestit de pescador. De fet, venia de pescar. Així ho va explicar als xavals, en banyador i xancletes, i els va proposar sortir al carrer a fer una ullada al que havia capturat aquell matí.

Així comença aquesta història surrealista, que culminarà amb la celebració d'un judici aquest mes de setembre contra un professor d'un institut valencià. Una denúncia a què ha tingut accés El Periódico de España, del mateix grup editorial que Regió7. Consultades les parts, l'article ometrà noms i enclavaments. Perquè el protagonista és menor i perquè encara no s'ha pronunciat cap jutge.

El que sí que està provat és que un alumne que tenia llavors 14 anys va rebre un tret d'arpó del seu propi professor, en ple horari lectiu. Que va ser el docent qui va ordenar als alumnes (inclosa la víctima) que no parlessin del que havia passat. Que va inventar una versió per si haguessin d'explicar alguna cosa, i que ell mateix va amagar el que havia passat als pares de l'adolescent.

Jornada de pesca

Els fets van tenir lloc el 7 d'octubre del 2020, en un institut de secundària d'un municipi proper a València. Eren les 12 i començava la classe de Tutoria. El professor va entrar vestit amb xancletes i bermudes, diu la denúncia. A què es devia aquesta vestimenta? Doncs que venia de fer pesca submarina. I els va convidar a sortir de l'escola perquè veiessin que les coses li havien anat bé.

La denúncia ja expressa que, amb aquesta acció, el professor hauria vulnerat la normativa interna de Conselleria i del centre, que prohibeix expressament que els alumnes menors surtin del centre d'estudis en horari lectiu. Sigui com sigui, els nois van seguir el seu tutor fins al pàrquing, on tenia aparcat el cotxe amb el botí mariner del matí.

Prossegueix la denúncia que, “una vegada fora del recinte escolar, els alumnes van formar una mena de rotllana semicircular davant del vehicle del professor, que va obrir el maleter mostrant l'instrumental de pesca submarina. En aquell moment va treure un fusell Cresi Sioux de 50 cm (del qual no tenia ni assegurança ni llicència), que es trobava carregat i sense gatell de seguretat posat”.

Els Cresi Sioux els carrega el diable. Ningú no sap com, ni en quin moment, el professor va perdre el control del fusell. Es va disparar i li va clavar l'arpó a un noi a la cama: “Sostenint el fusell a les mans amb la punta de la fletxa cap als alumnes, es dispara, impactant a la cuixa dreta del menor, caient a terra el projectil moments després de l'impacte i causant una ferida sagnant. Una companya de classe que va presenciar els fets, va acompanyar el noi de nou al centre d'estudis juntament amb la resta de companys”, relata la denúncia.

"Intenta no desmaiar-te"

“Una vegada al centre, i en observar que la ferida està sagnant en excés, fet que va espantar els presents, el professor va indicar als alumnes que anessin a l'aula, ja que portaria el menor a l'ambulatori amb el seu cotxe. Amb aquesta actitud, el professor va ignorar la normativa de Conselleria i el protocol del centre, que prohibeixen expressament que es deixi els alumnes menors sols, i portar un menor al seu vehicle personal fora del centre, tot i existir uns protocols d'actuació per aquests casos”, prossegueix.

Al menor, el trajecte dins del cotxe del professor se li va haver de fer etern. El tret li havia provocat una hemorràgia a la cama que no parava. El noi va començar a marejar-se i l'home li va dir, segons denúncia, “intenta no desmaiar-te, que ja estem a 650 metres de l'ambulatori”.

Van arribar finalment al centre de salut, moment en què al tutor li va tocar donar les pertinents explicacions sobre aquella ferida que sagnava profusament. I va recórrer a la ficció: “A preguntes del metge, el professor va indicar que eren a classe d'educació física que, l'alumne havia ensopegat i s'havia esgarrapat amb un ferro, ja que estaven d'obres a l'institut. En algun moment el professor va indicar a l'alumne que mantingués la versió que havia estat un accident fortuït produït per una caiguda fent esport”, diu la denúncia.

A més del metge, el professor va trucar al pare del ferit per informar-lo que era a l'ambulatori amb el seu fill, perquè s'havia clavat un ferro a la cama fent esport. Però que no calia que hi anés, que ja estava tot controlat.

"No diuen res"

La ferida va requerir dues grapes per la seva grandària, amb les corresponents cures. Finalment, professor i ferit van tornar a l'aula, on els esperava la resta de la classe encara atònita. El professor els va demanar a tots, segons el testimoni dels nois, que no diguessin res sobre l'episodi perquè s'hi jugava el lloc de treball.

Fins i tot el mateix ferit va fer cas al professor i va ocultar als seus pares durant un mes i mig la veritat del que havia passat. Fins que, a finals de novembre, el jove no va aguantar més i va confessar als seus pares que la ferida de la cama no havia estat per clavar-se un ferro corrent per l'escola, sinó per un arpó que li va disparar el professor en hores de classe.

Els pares van anar a demanar explicacions al col·legi i, en no obtenir-les, van acabar interposant una denúncia. El noi ha patit seqüeles, segons els informes mèdics posteriors. Tant físiques com psicològiques: “Trastorn adaptatiu amb ansietat ampliat pel Metge Forense, assimilable a un trastorn neuròtic/ seqüeles derivades de l'estrès posttraumàtic lleu, pautant Diazepam i el seguiment del pacient, que diu sentir-se afectat per l'ambient de l'institut”, conclou la denúncia.

Des de la Conselleria no es confirma si s'ha obert o no un expedient al professor, i només es limiten a aclarir que si fos així quedaria en suspens fins que acabi la seva judicialització. Mentrestant, des del centre s'han negat a respondre sobre l'incident.

El docent s'enfronta ara al pagament d'una multa i una indemnització, així com a una possible inhabilitació. De tota manera, la víctima per partida doble va ser l'alumne, que finalment es va haver de canviar de centre. Els pares havien sol·licitat una ordre d'allunyament per al professor, però el jutge la va denegar en no veure indicis que l'incident del Cresi Sioux 50 cm es pogués repetir. Per això, al final va ser la família qui va optar per anar-se'n de l'institut. Ara, la justícia decidirà com s'acaba la història d'una infortunada jornada de pesca submarina.