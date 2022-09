Agents de la Divisió d'Investigació Criminal de Mossos d'Esquadra(DIC) de les regions metropolitana sud i central, conjuntament amb la Brigada Local de Policia Judicial de la Policia Nacional de Sant Adrià del Besòs, han desarticulat un grup criminal dedicat als delictes contra el patrimoni, tant en domicilis com en empreses. Durant la investigació s'han pogut detenir tres homes per la seva pertinença a grup criminal, presumptament autors de diversos robatoris amb força en empreses i domicilis. El grup havia actuat, entre altres municipis, a Olesa de Montserrat, Sant Fruitós del Bages, Esparreguera i Navàs.

La investigació es va iniciar el març d'enguany quan, d'una banda, agents de la Policia Nacional van detenir una persona, fet que va permetre conèixer quatre robatoris amb força en empreses i, per altra banda, els Mossos d'Esquadra van identificar una sèrie de persones com a presumptes autors de diversos robatoris amb força.

Els robatoris van ser inicialment en empreses per mitjà de la tipologia del butró, que tenien característiques coincidents pel que fa a la forma d'actuar. Per intel·ligència policial els policies van centrar l'acció investigadora en un grup criminal i van constatar que van mutar la seva activitat de robatoris en empreses a d'altres comesos en habitatges. Donat que sobre l'acció d'aquest grup criminal hi havia agents, tant de Mossos com de la Policia Nacional, es va establir un equip conjunt de treball (ECI) per continuar les indagacions.

En el decurs de la investigació els policies han pogut confirmar que d'inici els lladres actuaven en empreses, generalment situades en polígons industrials, amb la tècnica del butró: hi accedien tant pel sostre com per paret, anul·laven l'alarma i buscaven sostreure el material propi de les empreses i en alguna ocasió també van violentar la caixa forta.

Pel que fa als robatoris en habitatges els lladres sempre actuaven en horari nocturn. Prioritzaven les cases a quatre vents, ubicades en urbanitzacions o indrets allunyats dels centres urbans. Escalaven elsmurs del jardí i buscaven finestres o portes per forçar-les i entrar a l'interior del domicili. Un cop a dins buscaven peces de roba o complements, dispositius electrònics, joies o diners, amb bona sortida al mercat negre.

La investigació ha posat de relleu que el grup era molt actiu i que tenia un abast territorial considerable ja que operaven tant en comarques de l'entorn metropolità de Barcelona com a la Catalunya central i a les demarcacions de Tarragona o Girona. Hores d'ara els investigadors els relacionen amb almenys quinze robatoris, cinc en empreses i deu en domicilis, a les següents localitats: Olesa de Montserrat, Sant Fruitós del Bages, Esparreguera, Navàs, Calafell, Sant Andreu de Llavaneres, Masnou, Creixell i Palamós.

Un grup criminal amb una activitat delinqüencial continuada

El grup tenia una estructura criminal més de funcionament cooperatiu, més que d'una estructura clàssica amb lideratges marcats. Actuaven amb rols i funcions clarament definides en base a les habilitats de cadascun dels seus membres. Prenien mesures d'autoprotecció per mirar de dificultar l'acció policial: ocultaven al màxim el rostre amb tapaboques, passamuntanyes o gorres i sempre utilitzaven guants. La investigació ha conclòs que la bateria la formaven un grup de sis homes, d'edats compreses entre els 30 i es 56 anys, tot i que mentre han durat les indagacions policials la seva composició ha tingut alguna variació. Els agents també han evidenciat que hi ha hagut un canvi en la seva estratègia delictiva: han passat de violentar empreses a través de butrons a cometre robatoris en habitatges.

El procés a seguir

El grup era metòdic pel que fa al modus operandi: un dels lladres transportava en cotxe, a altres integrants del grup fins a una zona propera al lloc on volien perpetrar el robatori i els descarregava. Des d'allà es desplaçaven a peu fins al punt de robatori amb l'objectiu de tenir la màxima discreció possible i no cridar l'atenció. El lloc de recollida un cop consumat el fet coincidia amb on els havien deixat prèviament.

Com sol ser habitual en aquest perfil de delinqüents, els lladres no tenien cap activitat laboral ni professional remunerada ni ingressos de cap tipus, tot i l'alt ritme de vida que duen, realitat que constata la seva activitat delictiva.

El 31 d'agost es va fer el dispositiu d'explotació de la investigació amb tres entrades judicials, una a Sant Vicenç de Castellet i dues a l'Hospitalet de Llobregat. A cadascun d'aquests domicilis s'hi va poder detenir a un dels lladres. Però la investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

Durant els escorcolls els agents van localitzar diversos indicis relacionats amb la investigació: peces de roba que podrien portar els investigats com gorres, samarretes, pantalons i sabates; diverses eines que usaven en els robatoris; 23 joies com arracades, polseres, anells o rellotges; tauletes electròniques, telèfons mòbils, càmeres fotogràfiques, televisors o ordinadors; a banda de diners en efectiu. També es van recuperar dos vehicles d'alta gamma i un camió d'alt tonatge, que havia estat sostret. Els detinguts van passar a disposició judicial el 2 de setembre i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.