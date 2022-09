La Policia Local de Manresa ha denunciat penalment un conductor per conduir ebri. Segons el cos policial, el conductor, veí de Manresa de 31 anys, va cometre una infracció mentre circulava per la carretera de Vic, cap a dos quarts de tres de la matinada, i posteriorment li van realitzar el test d’alcoholèmia. En una primera prova va donar un resultat de 0,68 mg/l en aire espirat i en la segona, 0,7. Va ser denunciat com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit.