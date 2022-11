La Policia Local de Manresa va posar 40 denúncies als propietaris dels cotxes que estaven aparcats en zones on estava prohibit fer-ho al barri de Valldaura. L'Ajuntament va prohibir estacionar en alguns carrers per la celebració del mercat de segona mà que es va dur a terme al tram sud del carrer Francesc Moragas. Alguns veïns, però, afirmen que la senyalització era poc visible i/o poc clara.

Els organitzadors del mercat van demanar que es prohibís l'estacionament en alguns carrers per tal que els paradistes que hi participaven poguessin aparcar els seus vehicles. Per aquest motiu, com és habitual, l'Ajuntament de Manresa va posar senyalització fixa i mòbil des de dos dies abans del mercat per informar sobre la prohibició d'aparcar-hi el dia 19 a partir de les 12 de la nit. Tot i això, alguns veïns asseguren que la senyalització era poc visible i que podia portar a confusió l'hora límit ja que es podia pensar que estava permès aparcar-hi fins la mitjanit del dissabte. Per aquest motiu demanen poder recórrer aquestes multes.

Això va fer que el dissabte al matí, abans que comencés el mercat hi hagués desenes de vehicles estacionats on no estava permès fer-ho. Degut a la gran quantitat de cotxes es va decidir posar multes però no es van retirar amb grua els vehicles mal aparcats almenys abans de l'inici del mercat. Això va fer que s'hagués d'habilitar un espai que no estava previst per tal que els paradistes poguessin aparcar els seus vehicles.