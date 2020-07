L'actor de Broadway Nick Cordero mor per coronavirus als 41 anys

L'actor d'espectacles de Broadway Nick Cordero va morir aquest diumenge per complicacions derivades del coronavirus, després de passar més de tres mesos hospitalitzat a Los Angeles.

«El meu estimat marit ha mort aquest matí. La seva família el va envoltar d'amor, cantant i resant mentre sortia gentilment d'aquesta terra», va escriure la seva dona, Amanda Kloots, a les xarxes socials a penes dies després d'anunciar que l'actor havia donat negatiu a la prova de la Covid-19 però amb greus seqüeles.

El tractament de Cordero, de 41 anys i nominat al premi Tony, ha sigut molt seguit als Estats Units, ja que era una figura reconeguda al circuit de Broadway i no tenia problemes mèdics previs, segons la seva família.

Aquesta setmana, la seva dona va detallar en una entrevista televisada que l'actor hauria necessitat un trasplantament doble de pulmó per recuperar-se de la malaltia, per la qual va arribar a estar en coma i se li va haver d'amputar una cama.

Segons el seu testimoni, la malaltia va ser tan forta que els metges van arribar a témer per la seva vida en quatre ocasions anteriors.

Cordero va néixer al Canadà i va arribar a Nova York (EUA) per treballar com a actor teatral.

El 2014 va ser nominat al premi Tony –els Oscars del teatre– pel seu paper en 'Bullets Over Broadway', pel qual va guanyar també un Theatre World Award i un Outer Critics Circle Award.

'Rock of Ages', 'Waitress' i 'A Bronx Tale: The Musical' són altres dels espectacles en els quals va participar.

En la petita pantalla va actuar en produccions com 'Law & Order: Special Victims Unit' i 'Blue Bloods'.

La seva dona Kloots va afirmar que desconeixen com es va contagiar de la malaltia.

«Vam saber que a causa de la Covid-19 els pulmons de Nick estan severament danyats. Semblava com si hagués sigut fumador durant 50 anys», va afegir.

Cordero era pare d'un fill d'un any, anomenat Elvis.

«Era amic de tots, li encantava escoltar, ajudar i especialment parlar. Va ser un actor i músic increïble. T'estimaré per sempre», va publicar la seva dona.