Conflicte a Ucraïna Garantir la seguretat dels nens ucraïnesos és la màxima prioritat

Aldeas Infantiles SOS ha posat en marxa un Programa de Resposta a Emergències a Ucraïna. El programa garanteix la protecció dels nens i nenes que estan patint el conflicte al país.

S’estima que 18 milions d’ucraïnesos necessiten ajuda i protecció. Segons avancen els dies, les necessitats d’aquells que estan patint el conflicte en primera persona van en augment i les famílies que s’han hagut de desplaçar s’han multiplicat. Davant aquest escenari, Aldeas Infantiles SOS ha posat en marxa el Programa de Resposta a Emergències al país, que té per objectiu prevenir la separació familiar durant els desplaçaments i proveir de refugi, aliments, productes d’higiene i suport psicològic a les famílies i als nens i nenes que ho necessitin. L’organització s’està focalitzant a atendre a nens i nenes no acompanyats per garantir-los un entorn segur i que puguin reunir-se de nou amb les seves famílies. Des d’Aldeas Infantiles SOS assenyalen que “la prioritat és assegurar la protecció i la seguretat de tots els nens i les nenes, així com de les seves famílies”.

Atenció prioritària

160.000 nens i nenes viuen tutelats per l’Estat ucraïnès i exposats al perill de combats i bombardejos. D’aquests, 100.000 menors es troben en institucions residencials amb poc personal i han d’enfrontar-se a importants desafiaments per brindar atenció primària, suport psicosocial i assistència, especialment a nens i nenes amb necessitats especials. Aquests menors estan exposats a un risc més alt de violència i abandonament i es troben aïllats, amb poques possibilitats de ser evacuats.

El personal d’Aldeas Infantiles SOS que es troba en el terreny ha pogut evacuar més de cent nens, nenes i famílies dels seus programes d’acollida i portar-los a un lloc segur a Polònia i Romania. Des d’Aldeas Infantiles SOS estan fent tot el possible, en col·laboració amb els governs i les ONG locals i d’altres països europeus, per ajudar més nens i nenes en famílies vulnerables i en cures alternatives. És per això, que han establert cinc prioritats en les quals han de centrar-se les intervencions:

Complir amb del dret internacional humanitari en els conflictes rellevants per a la infància ja que no s’ha brindat l’oportunitat d’evacuar la població afectada pel conflicte, cosa que viola greument els drets bàsics dels nens i nenes a la vida i la supervivència. Durant els primers set dies de la guerra, 21 nens i nenes van morir i 55 van resultar ferits.

Evacuar de forma immediata nens i nenes en institucions en què es troben atrapats en institucions sota les bombes sense un pare, mare o cuidador que els brindi afecte, cures i protecció.

Subministrar ajuda humanitària vital, inclosa l’atenció a la salut mental i el suport psicosocial als nens i nenes afectats per la guerra i les seves famílies, així com a professionals de cures alternatius, tant dins del territori ucraïnès com en els països veïns.

Proveir de refugi i atenció d’emergència de qualitat a tots els nens, nenes i adults que fugen de la guerra.

Crear plans a mitjà i llarg termini perquè els nens i nenes vegin complert el seu dret a una atenció i protecció de qualitat, tant a Ucraïna com en els països que els reben. Això inclou la reconstrucció dels sistemes de protecció infantil, cures alternatives i educació.