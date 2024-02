Estudi La infància als mitjans de comunicació

Els periodistes contribueixen a crear consciència sobre la situació de la infància vulnerable

Aldeas Infantiles SOS ha publicat la vuitena edició de l’informe La infancia vulnerable en los medios de comunicación, que realitza en col·laboració amb la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE) i el Consell General de l’Advocacia Espanyola, amb l’objectiu d’oferir un recurs pràctic als professionals de la informació que els ajudi a exercir un periodisme conscient i respectuós amb els drets de la infància i l’adolescència. En l’anàlisi de les informacions publicades el 2022 que tenen la infància i l’adolescència com a protagonistes, la valoració mitjana ha baixat, per segon any consecutiu, i s’ha situat en un 3,86 sobre 5.

Els mitjans de comunicació del nostre país contribueixen a crear consciència sobre les realitats i necessitats de la infància i l’adolescència, així com a evitar estereotips. Així es desprèn de l’informe La infancia vulnerable en los medios de comunicación 2022, en el qual els dos paràmetres obtenen les puntuacions més altes. Per contra, les imatges i el respecte del dret a la privacitat continuen sent els aspectes més mal valorats.