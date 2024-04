Aldeas Infantiles SOS El dret dels germans a compartir la seva infància

Amb motiu del Dia dels Germans, avui, 10 d’abril, Llogarrets Infantils SOS reclama la no-separació dels germans que creixen en el sistema de protecció

A Espanya hi ha més de 51.000 nens, nenes i adolescents que han perdut la cura parental i viuen sota la guarda o tutela de les comunitats autònomes. El 48% d’ells es troben en centres residencials, mentre que el 52% han sigut acollits per la seva família extensa o per famílies no emparentades. Molts d’ells s’han d’enfrontar, a més, al dolor de veure’s separats dels seus germans, el que fa encara més difícil la seva adaptació i la seva recuperació emocional.

La separació dels nens de les seves famílies impacta en el desenvolupament de la seva identitat i autoestima, podent provocar-los, entre altres coses, una forta sensació de desarrelament. Per això, tal com asseguren des de Llogarrets Infantils SOS, és «fonamental que puguin mantenir les relacions amb les seves famílies d’origen, i sobretot que es mantinguin junt amb els seus germans i germanes, la qual cosa suposa un suport essencial per superar el trauma de la separació [o de la causa que hagi motivat l’acollida], recuperar la confiança i l’estabilitat emocional».