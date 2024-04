El sector financer, Incibe, Policia Nacional i Guàrdia Civil, units per combatre les ciberestafes

Text Bego Contreras

'Protegeix-te, evitar el frau és a les teves mans' és la nova campanya de l'Associació Espanyola de la Banca (AEB), de la qual forma part Banco Santander juntament amb altres institucions financeres, per educar i prevenir els delictes a internet

El ‘phishing’, és a dir, la pràctica de suplantar la identitat d'una altra persona, empresa o organisme, com el teu banc, per obtenir informació confidencial a través del correu electrònic, ha esdevingut un tipus comú de ciberatac. En l'escenari actual, caracteritzat per la hiperconnectivitat, amb cada vegada més serveis a Internet o directament al núvol, les amenaces i vulnerabilitats que posen en perill la nostra seguretat a la xarxa augmenten dia a dia, com també ho fa l'impacte d'aquests atacs.

Els ciberatacs són intents deliberats d'un ciberdelinqüent d'obtenir accés a un sistema informàtic sense autorització i amb finalitats malicioses. En analitzar el tipus d'amenaces a la xarxa, veiem que són moltes i han anat canviant les últimes dècades. Des de la unitat especialitzada de la Guàrdia Civil expliquen que “al principi eren delinqüents informàtics que operaven en solitari i se centraven principalment en fraus o pedofília. Però va ser el 2022, amb l'aparició del ‘phishing’, quan es va produir el desembarcament de la delinqüència organitzada i es van multiplicar els delictes: robatori de dades, estafa, desinformació, espionatge, sabotatge, pornografia infantil, blanqueig de capitals, ciberguerra, ciberterrorisme…” . Segons l'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE), el cibercrim ja suposa l'1% del PIB Mundial i Espanya se situa al tercer lloc del rànquing com un dels països amb més ciberatacs, darrere dels Estats Units i el Regne Unit. Al nostre país, els ciberatacs costen més de 14.000 milions d'euros a les empreses cada any.

Actualment hi ha multitud d'eines per fer front a aquests atacs, però la ciberseguretat per si sola no és suficient. La prevenció, la conscienciació i saber posar en pràctica comportaments adequats que ens ajudin a fer un ús correcte d’aquestes eines, són la clau per fer-ho possible.

I és precisament el que persegueix l'Associació Espanyola de la Banca (AEB), de la qual forma part Banco Santander juntament amb altres institucions financeres. La presidenta de l'AEB, Alejandra Kindelán, va apel·lar en la presentació a la col·laboració entre sectors i amb les administracions públiques per evitar els intents d'estafa i millorar la formació dels ciutadans. La campanya 'Protegeix-te, evitar el frau és a les teves mans' està centrada en la prevenció de les ciberestafes i compta amb la participació de l’Institut Nacional de Ciberseguretat, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Amb aquesta iniciativa es pretén conscienciar la població dels perills que poden existir a la xarxa, així com oferir consells per saber com actuar quan rebem un correu electrònic o un sms sospitosos o com respondre davant una trucada en què ens sol·liciten dades personals.