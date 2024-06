Banco Santander, el punt de suport que necessita una pime per créixer

Ajuda per internacionalitzar-se

Moltes pimes s'han animat a buscar nous mercats més enllà de les seves pròpies fronteres, en allò que es coneix com a internacionalització. Això sí, malgrat que sigui una paraula de moda i que aparegui en qualsevol manual de creixement empresarial, requereix unes grans dosis d'anàlisi, estratègia, paciència i assessorament. I aquí és on pot entrar en joc l’experiència de Banco Santander.

Tattoo Contract, una plataforma empresarial dedicada a l'equipament d'hotels, oficina, retail, geriàtrics i espais públics amb materials 100% sostenibles com les petxines dels musclos.

Tattoo Contract, una plataforma empresarial amb presència en països com la República Dominicana o els Estats Units, dedicada a l'equipament d'hotels, oficina, ‘retail’, geriàtrics i espais públics amb materials 100% sostenibles com les closques dels musclos, és una de les empreses que es va recolzar en Banco Santander per fer aquest salt. Tal com va fer també Vallfirest, que produeix equips de protecció i maquinària per a incendis forestals en 80 països, des del Regne Unit fins a l’Argentina o el Canadà. La companyia continua creixent i fabrica robots per a extinció d'incendis.

Vallfirest produeix equips de protecció i maquinària per a incendis forestals.

Reconeixement a la feina ben feta

Encara que no sigui l'objectiu principal a l'hora d'emprendre un projecte empresarial, a ningú li desagrada que li reconeguin la feina ben feta. En aquest sentit, fins i tot de vegades serveix per incrementar la motivació i el convenciment que el camí que se segueix és el correcte. Per això, i per reconèixer la tasca de les petites i mitjanes empreses com a generadores de riquesa i creadores d'ocupació, Banco Santander i la Cambra de Comerç d'Espanya celebren cada any el Premi Pime.

Banco Santander, company perfecte per a les pimes

El suport de Banco Santander a les petites i mitjanes empreses l'ha fet mereixedor del reconeixement per 'Euromoney' com el Millor Banc del Món per a Pimes per tercera vegada en els darrers sis anys. Una qualificació que respon a accions com, per exemple, el lideratge en la concessió de Préstecs ICO a pimes el 2023, amb 875 milions d'euros de finançament, pràcticament duplicant la xifra de l'any anterior. En aquest sentit, hi ha diferents mesures de suport que són clau perquè la trajectòria d'una pime pugui ser ascendent.

Amb una quota de mercat al nostre país del 25% en pimes, Santander és el banc de referència per a les empreses espanyoles. El 2023, un dels principals objectius de l'entitat ha estat donar suport a les empreses del nostre país perquè hagin pogut fer créixer els seus negocis, així com oferir-los el millor servei.