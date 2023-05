L'Espanyol-Barça més saborós: ¿amb quin menú et quedes?

Com que el partit es jugarà al RCDE Stadium, comença aquest derbi gastronòmic Adelf Morales, xef i propietari del restaurant Topik–situat en ple Eixample barceloní– i soci de l'Espanyol. La seva cuina està marcada per dues tradicions molt arrelades. D'una banda, l'herència popular del receptari mediterrani i, de l'altra, la precisió i la frescor de la gastronomia del Japó, on va viure durant tres anys. Per això, els seus plats juguen sempre al terreny de la fusió, com es demostra en el menú per compartir que ens proposa per a ElDerbi de Barcelona.

Per començar, unes sorprenents croquetes d'ànec pekinès, una de les receptes més famoses del receptari oriental, però portades amb tècnica i creativitat a un terreny propi. Després, unes vieires amb salsa de bolets i mantega de soja japonesa “per escalfar l'ambient”. I finalment, un arròs d'eriçó de mar i ‘ortiguillas’ servit en un calder alacantí. “És un plat que servim des de fa més de 15 anys, des que vam obrir Topik, i ens servirà per agafar energia i animar amb totes les forces l'Espanyol”, detalla Morales, que diumenge anirà al camp per aportar el seu gra de sorra per aconseguir la salvació.