El campionat es va posar en marxa la temporada 2017-2018 i, des de llavors, no ha parat de créixer, incorporant nous clubs any rere any. No és estrany, perquè es tracta de reunir tots els valors positius que ofereix el futbol i multiplicar-los per mil. De fet, es podria dir que això sí que és futbol en estat pur, perquè més que la victòria o la derrota, el que importa és gaudir al màxim mentre la pilota està en joc, com quan a l'escola aprofitaves la mitja hora de pati per jugar el partit de la teva vida. Aquesta és la sensació que transmetien els jugadors Genuine durant tot el cap de setmana: cada instant, cada petit gest, cada toc de pilota era una festa.

LaLiga Genuine Santander està dividida en quatre fases, algunes repartides entre dos caps de setmana diferents. I cada vegada es juga en una seu diferent, per això suposa una oportunitat no només de passar-s'ho bé sobre el terreny de joc, sinó també de passar tres dies fora de casa, amb tot el que comporta a nivell d'experiència vital i oportunitat per enfortir els llaços d’amistat. En aquesta ocasió, corresponent a la segona jornada de la segona fase, van estar presents a la ciutat esportiva de l'Athletic Club 22 equips diferents, tots ells de LaLiga Santander i LaLiga SmartBank (o que n'han format part), amb més de 350 futbolistes que van disputar fins a 33 partits.