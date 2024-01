Dia Mundial contra el Càncer: avenços esperançadors i algunes assignatures pendents Per Beatriz García

El nombre de càncers que es diagnosticaran al nostre país durant l'any 2024 aconseguirà els 286.664 casos, la qual cosa suposa un lleuger increment del 2,6% respecte a 2023. Així ho estima l'informe “Les xifres del càncer a Espanya 2024”, elaborat per SEOM i REDECAN amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer que se celebra el dia 4 de febrer. Una data per a fer balanç, actualitzar les dades, posar l'accent en l'esperança que ve de la mà dels avanços en recerca i passar revista a les assignatures pendents i els reptes de futur.

En la mateixa línia, la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM), ha subratllat les prioritats per al 2024. Entre elles hi ha seguir fomentant la investigació, promoure la qualitat assistencial, treballar per l'equitat en l'accés a tot l'arsenal terapèutic, inclosos els medicaments innovadors i els darrers tractaments de la medicina de precisió, a tots els pacients de tot el territori nacional i l'impuls de l'assistència multidisciplinària i humanitzada, amb l'atenció deguda a la cura emocional.

Un altre aspecte en què és important continuar avançant és en la implantació de nous cribratges. D’entre els sis tipus de càncer més freqüents, actualment, a Espanya hi ha dos cribratges recomanats: el de càncer de mama en dones d'entre 50 i 69 anys a través d'una mamografia cada dos anys, i el de còlon i recte, mitjançant la detecció de sang oculta en femta en persones entre 50 i 69 anys. La importància dels ‘screening’ o cribratges rau en què permeten detectar el càncer abans que el pacient pugui percebre els símptomes. Això fa possible millorar les taxes de supervivència. Per això, una assignatura pendent en què ja s'està treballant és en la conscienciació sobre les revisions dermatològiques i urològiques regulars i la possible implantació de dos cribratges més: el de càncer de pulmó i el de càncer de pròstata.

Els especialistes de diferents centres del Grup Quirónsalud ens ajuden a tenir més informació sobre els tipus de càncer més freqüents a Espanya, els factors de risc, les mesures de prevenció i els darrers avenços en el seu tractament.