L’atleta porto-riquenya Jasmine Camacho-Quinn va tornar a posar Puerto Rico al mapa de l’atletisme olímpic al conquerir la medalla d’or a Tòquio als 100 metres tanques amb una marca de 12.37 segons que li va servir per batre folgadament la plusmarquista mundial, la nord-americana Kendra Harrison (12.52).

La medalla de bronze va ser per a la jamaicana Megan Tapper, que amb 12.55 va batre per cinc centèsimes la nigerianaTobi Amusan a la batalla pel bronze.

Jasmine concedeix a Puerto Rico la primera medalla d’or en atletisme en uns Jocs i la segona en total. La primera la va obtenir la tennista Mónica Puig al torneig de tennis de Rio 2016.

A les semifinals dels Jocs Olímpics de Tòquio, amb 12.26, ja havia batut el rècord olímpic de l’australiana Sally Pearson (12.35 a Londres 2012), una cosa que cap altra atleta porto-riqueny havia aconseguit abans.

Camacho-Quinn, de 24 anys, no va necessitar córrer tan ràpid a la final per coronar-se, per fi, campiona olímpica, cinc anys després de la seva desgràcia a Rio 2016. Al seu debut amb 19 anys, va ensopegar amb una tanca a semifinals i no va poder acabar la carrera.

Després d’aconseguir set de les 10 millors marques mundials de l’any i haver guanyat totes les carreres aquesta temporada, la porto-riquenya ha aconseguit traslladar la seva hegemonia a la màxima competició esportiva, els Jocs Olímpics.