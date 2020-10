Cuines actuals i amb molt estil

Redacció Manresa n



Es busquen cuines còmodes i molt pràctiques, però també boniques i amb molt estil. Una de les tendències que estan guanyant més força és el fet d'obrir-se al menjador, eliminar els envans que els separen. Així, les estances s'uneixen i es guanya amplitud. Fins i tot, en cases amb jardí arriben a obrir-se fins a unir-se amb el porxo. Aquells a qui aquesta idea no acabi de convèncer poden optar per l'ús de vidres com a separadors, o portes corredisses, per donar la mateixa sensació d'espai, però mantenint una certa divisió entre les estances. I també es pot unir la cuina amb una altra sala amb una barra americana.

L'ordre i la neteja són clau a les cuines, i encara més si són exposades. Es pot aconseguir un bon aspecte amb mobles que amaguen els tiradors i els panells que mimetitzen els electrodomèstics amb la resta dels mobles i els fan desaparèixer: frigorífics, rentaplats o campana extractora. Si l'elecció del color de mobles i parets és el blanc, s'aconseguirà molta llum.

Les illes no passen mai de moda i són, per a molts, allò que desitgen a la cuina de casa. Però a l'hora de plantejar un projecte que inclogui una illa, es pot dissenyar de moltes maneres: pot incloure des d'espai de treball i zona de cocció i aigüera fins a tenir una àmplia zona d'emmagatzematge.

Els casos especials requereixen solucions especials. Per a això els mobles a mida són la millor solució. Encara que a priori puguin encarir un projecte, el resultat serà exitós i durador. El moble a mida aporta també personalitat i, sobretot, l'aprofitament de cada racó.



Els materials

Els materials cada vegada són més versàtils i permeten moltes combinacions. Per al terra, guanya adeptes la rajola hidràulica. També s'utilitza molt el microciment.

A les parets, l'ús de rajoles es consolida, és pràctic i molt higiènic. També s'utilitza el paper vinílic, modern i fàcil de netejar. Però si hi ha un material que ha irromput amb força a la cuina és la fusta. Més enllà dels mobles, els terres i les parets es revesteixen d'aquest material tan càlid.

La tecnologia també han entrat fins a la cuina. Ara, els electrodomèstics són més eficients quant al consum i les seves prestacions són cada vegada millors. El mòbil, o millor dit, el telèfon intel·ligent controla la cuina. Les grans marques ja aposten pel concepte Smart Kitchen per portar la tecnologia a totes les llars. Ens permet controlar no només la temperatura ambient, els llums o les persianes sinó també l'estat del rebost i fer un seguiment dels hàbits nutricionals. La cuina, igual que els cotxes, es connecten al futur.