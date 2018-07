Sis pisos més rehabilitats gràcies al projecte de masoveria urbana a Manresa

Càritas i l´Ajuntament de Manresa continuen sumant esforços per atraure propietaris de pisos que necessiten ser reformats i posar-los a disposició de persones amb situació de vulnerabilitat que no tenen habitatge i que poden emprar les seves habilitats en les tasques de rehabilitació. La tercera fase del projecte de Masoveria Urbana inclou sis pisos, tres dels quals al Centre Històric.

Càritas i l´Ajuntament han presentat la tercera fase del projecte de Masoveria Urbana, que té la finalitat d´ajudar a facilitar l´accés a l´habitatge a persones en risc d´exclusió social. El projecte inclou l´acompanyament, la coordinació i el seguiment tècnic i social necessari per a les persones que hi participen, que són persones en situació d´atur i amb dificultats per accedir a un lloc de treball, en situació d´exclusió social o risc de patir-ne, amb una problemàtica incipient d´habitatge. Ells mateixos participen en la rehabilitació de l´habitatge on després viuran i els altres que s´inclouen al projecte. El projecte té el suport de Forum i altres entitats.

En aquesta tercera fase del projecte, s´han reformat sis habitatges, dels quals tres són al Centre Històric de Manresa. En concret, n´hi ha dos al carrer de les Escodines, un a la Baixada del Pòpul, dos al carrer Roger de Flor i un a la Plaça del Sol.

3 anys i mig de durada

Durant els tres anys i mig d´experiència en el projecte (tenint en compte la fase que s´està realitzant actualment), hi han participat un total de 15 famílies i s´ha donat servei a 74 persones d´edat molt diverses, des d´infants fins a gent gran.

Ara s´ha fet la presentació d´aquesta tercera fase i s´han visitat els habitatges rehabilitats al carrer de les Escodines. Hi ha assistit la regidora de Serveis Socials, Àngels Santolaria; el regidor d´Habitatge, Joan Calmet; la regidora d´Ocupació i Emprenedoria, Cristina Cruz; la directora de Càritas Manresa, Josefina Farrés; el director del projecte, Alfons Sort; i el gerent de Forum, Francesc Carné, entre altres. També hi eren presents el cap d´obra, Eduard Farràs; els propietaris de l´immoble, Jaume i Remei; i els masovers, Nàdia i Abdeslam.

Selecció de masovers

La visita a un dels pisos ha servit per conèixer de primera mà, i a través de les veus implicades, les experiències del projecte, que pretén coordinar propietaris, administració, entitats i ciutadania en un projecte de rehabilitació de pisos buits per cedir-los a habitatge social. La selecció de masovers es realitza a través d´entrevistes personalitzades per comprovar si responen el perfil per participar en el projecte. En aquesta selecció es valoren aspectes com la capacitat d´aportar treball en la masoveria, el risc d´exclusió social o la necessitat d´habitatge, entre d´altres.

En el cas de la família que ja habita el pis que s´ha visita ta les Escodines, la Nadia ha explicat que s´ha fet càrrec de tasques de rehabilitació ella mateixa, ja que el seu marit té problemes físics. Viuran a l´edifici amb els seus tres fills petits, i tindran una carència en el pagament del lloguer com a compensació a la feina de rehabilitació, que ha durant gairebé mig any i hi ha treballat 5 hores diàries.



Relació amb els propietaris

Un dels avantatges del projecte Masoveria Urbana és que com que els llogaters participen en la remodelació i rehabilitació de l´habitatge, això fa s´estableixi un vincle cap al pis i fa que mirin de conservar-lo en bones condicions, aspecte que els propietaris valoren especialment. "Estem molt satisfets amb aquest projecte i tot el que comporta i ara estem especialment tranquils amb la seguretat del nostre pis", han assegurat el Jaume Soler i la Remei, propietaris d´un dels pisos cedits, i que antigament hi havien patit desperfectes importants a la finca per la presència d´ocupes. Ells mateixos creuen que la masoveria és una bona solució per a propietaris de pisos que tenen dificultats per arranjar-los i posar-los al mercat.

Per la seva part, els masovers Nàdia i Abdeslam, s´han mostrat molt agraïts per l´ajuda que han tingut, ja que ara tenen un habitatge digne i que poden assumir, després d´haver tingut problemes amb l´habitatge anterior. La Nàdia ha estat l´encarregada de fer ella mateixa tasques de rehabilitació dels habitatges, com ara pintura i neteja.

La regidora de Serveis Socials de l´Ajuntament de Manresa, Àngels Santolaria, ha dit que, amb aquest projecte, els propietaris troben una solució als pisos que tenen desocupats i que sovint no poden reformar per qüestions econòmiques, i serveix d´ajuda a aquelles persones que estan en risc d´exclusió social i que no tenen els recursos necessaris.

S´ha de destacar que, en aquest cas concret, el projecte ha servit per resoldre també un problema de conflictivitat social que hi havia fa uns mesos en aquest sector de les Escodines, que es concentrava en aquest immoble i entorns.

Direcció tècnica de la rehabilitació

La rehabilitació dels habitatges s´ha de fer en base a un projecte tècnic que compleixi les normatives i els procediments amb la finalitat de supervisar els treballs encarregats als diferents usuaris. En aquest cas, el cap d´obra ha sigut Eduard Farràs, qui ha assegurat que "treballar en la remodelació dels pisos ha estat una experiència enriquidora i s´ha fet bon treball en equip". En els projectes, la mà d´obra va a càrrec dels masovers, que a canvi tenen una carència en el pagament del lloguer; el gran material (instal·lacions, cuina...), va a compte dels propietaris; i el petit material l´assumeix Càritas.

El projecte de Masoveria Urbana no seria possible sense la intervenció de l´Ajuntament de Manresa, l´associació de Càritas, així com l´empresa de Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa (FORUM) i el Comissionat del Centre Històric.

En la presentació s´ha remarcat la feina del Comissionat, Adam Majó, que fa una tasca de contactar amb propietaris que es podrien participar al projecte, i a partir d´aquí sorgeixen possibilitats de sumar nous pisos al projecte.

La directora de Càritas Manresa, Josefina Farrés, ha volgut agrair la feina ben feta per part de totes les persones que fan possible el projecte. Per la seva banda, el director del projecte, Alfons Sort, ha manifestat que en aquest cas s´han donat les condicions per recuperar completament un edifici del Centre Històric que estava en situació precària, a través de la masoveria i de FORUM. "Amb la voluntat i implicació de totes les parts s´ha recuperat un edifici que estava en molt males condicions, i això és molt positiu per a la ciutat". Ell mateix ha fet una crida per tal que més propietaris s´afegeixin al projecte de cara a futures edicions, que ja s´estan preparant.

El regidor d´Habitatge de l´Ajuntament de Manresa, Joan Calmet, ha remarcat la masoveria és una de les línies de treball previstes en el Pla d´Habitatge, entre les quals també hi ha la concessió de microcrèdits o altres iniciatives que s´estan impulsant per facilitar l´accés a l´habitatge. També ha destacat la bona feina de l´empresa Forum, que sobretot en els anys de crisi ha fet una tasca per aconseguir incrementar el parc d´habitatge social i assequible, després d´uns anys en què també havia fet obra nova. Sobre la masoveria, també hi ha afegit que "és necessari fer més difusió del projecte amb la finalitat que el coneguin el major nombre de ciutadans".

Es dona el cas que a la finca que s´ha visitat avui a les Escodines, dos habitatges han participat al projecte de masoveria urbana i dos més també s´han rehabilitat i s´ha fet una cessió d´ús a l´empresa Forum, que els podrà llogar a preu assequible. El gerent de l´empresa Forum, Francesc Carné, ha remarcat que la reforma ha suposat una inversió de prop de 100.000 euros, a canvi d´una cessió d´ús per set anys. Aquests habitatges Forum els posarà a lloguer a un preu assequible, d´uns 4 euros al metre quadrat, per sota del preu del mercat.

Finalment, la regidora d´Ocupació i Emprenedoria, Cristina Cruz, ha recordat que el projecte forma art del conveni signat entre l´Ajuntament i Càritas. L´acció està subvencionada amb 20.000 euros pel Servei d´Ocupació de Catalunya, en el marc del projecte Treball als Barris, mentre que 5.000 euros són de fons propis de l´Ajuntament.

El consistori renovarà l´acord amb Càritas per tal que el projecte pugui tenir una quarta i successives edicions i més pisos puguin ser rehabilitats i afegir-se als quinze que ja han entrat a les diverses fases del programa de masoveria