L'Ajuntament de Manresa prepara una ampliació de les fotomultes al Centre Històric

L'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants han convocat per a aquest vespre una reunió urgent per posar sobre la taula l'ampliació del control fotogràfic d'accés a tot el carrer Sobrerroca de Manresa que els ha proposat el govern municipal.

La proposta seria desplaçar la càmera de fotomultes del xamfrà amb el passatge dels Amics al xamfrà amb el Joc de la Pilota, davant de la farmàcia Trapé.

Això comportaria que els vehicles no puguin baixar pel Joc de la Pilota sinó que haurien d'entrar per Puigterrà, Llussà i carrer de la Dama, on hi ha aparcament. I, per sortir, pel carrer de la Dama i Joc de la Pilota amunt i cap als Infants. Els vehicles que arribin pel carrer Sant Andreu també hauran d'enfilar el Joc de la Pilota amunt per no ser fotografiats i multats.

La modificació s'establirà coincidint amb les obres per convertir la plaça Milcentenari en un petit camp de futbol.

Requerit per aquest diari, el govern municipal ha explicat que «l'Ajuntament està planificant la nova mobilitat en aquest sector» i «cal tenir en compte que en breu s'iniciarà la construcció del Cruyff Court», un espai esportiu d'us lliure.



Obres al setembre



En aquest marc, s'estan duent a terme reunions amb veïns, comerciants, i sector de la restauració, però el govern municipal assegura que no està definit al 100% com quedarà perquè encara hi ha propostes que s'estan parlant amb no només amb veïns i comerciants sinó amb altres agents implicats. Sobre l'assemblea d'avui, l'equip de govern està assabentat que els comerciants han organitzat una reunió, «però l'Ajuntament ni convoca ni ha estat convocat».

L'Ajuntamet ha volgut deixar clar que el que s'està fent en aquests moments és un procés d'informar els veïns i comerciants que consisteix a consensuar, discutir i valorar les diferents opcions amb els afectats. D'altra banda, reconeix que l'opció de moure la càmera de fotomultes per situar-la al xamfrà dels carrers Sobrerroca i Joc de la Pilota «està sobre la taula. No és definitiva però hi és».

L'Ajuntament ha recordat que aquesta mesura no surt del no-res sinó que treballs fets sobre la mobilitat al carrer Sobrerroca «ja preveu aquesta possibilitat» i afegeix que «també es van habilitar en aquest marc els nous aparcaments al carrer de la Dama». Així que, efectivament, «s'ha de tancar però està sobre la taula».

D'altra banda, l'Ajuntament adverteix que «en tot cas les obres no començaran abans del setembre, per tant no és imminent».