Aigües de Manresa inicia l'era post-Alabern amb el nou director-gerent Antoni Ventura

L'empresa pública Aigües de Manresa va començar ahir l'era post-Josep Alabern, que ha dirigit la companyia des de la seva creació el 1981. Antoni Ventura es va estrenar formalment com a nou director-gerent. Ja ha iniciat contactes amb directius i treballadors d'Aigües de Manresa, i ahir va protagonitzar la seva primera compareixença davant els mitjans de comunicació acompanyat per l'alcalde de Manresa, Valentí Ju-nyent, i el primer tinent d'alcalde, Marc Aloy. Avui es presentarà al consell d'Aigües de Manresa.

El nou director-gerent de l'empresa pública va assegurar que els principals reptes que afronta la companyia és culminar el procés per convertir-la en una empresa pública supramunicipal tal com mana una nova normativa europea, i introduir les noves tecnologies per reaprofitar un recurs escàs com l'aigua, optimitzar la seva gestió i treballar d'una forma més eficient i productiva. També «hem de tenir molt present les exigències dels abonats. Hem d'estar atents per millorar el servei i ser més propers», va afirmar.

Per la seva part, Junyent i Aloy van garantir la continuïtat de l'actual model públic d'Aigües de Manresa, mentre que Ventura va afirmar que «no hi ha discussió sobre la línia estratègica de la companyia. Està claríssim i penso que és un model a seguir. Ho ha demostrat tots aquests anys».

Ventura va ser el més ben valorat en el procés de selecció obert per rellevar Josep Alabern, que precisament ahir va complir 77 anys, 37 dels quals els ha passat al capdavant de l'empresa pública. El consell d'administració d'Aigües de Manresa va aprovar la setmana passada el seu nomenament per majoria (vegeu Regió7 del 13 de juliol). No hi va haver unanimitat. El PSC i els representants dels treballadors es van abstenir. La CUP hi va votar en contra amb l'argument que Ventura havia treballat a Agbar, antítesi de la gestió pública de l'aigua.

Respecte d'això, el director-gerent va assegurar que l'experiència a Agbar, ara Suez, i posteriorment a Sorea, empresa també vinculada a la gestió de l'aigua, li ha permès adquirir la formació necessària per poder afrontar el nou càrrec. «Més enllà de les opinions d'inici, hem de veure la trajectòria a partir d'ara», va manifestar.

Per la seva part, Junyent i Aloy van lloar la tasca duta a terme pel fins ara director-gerent d'Aigües de Manresa, Josep Alabern. «Ha fet manresanisme gestionant l'aigua de la ciutat», va dir Junyent, que va remarcar que el procés de selecció ha estat obert i rigorós.

Aloy va destacar que es fa el relleu «d'una persona que ha tingut un lideratge molt potent», en referència a Alabern. «En qualsevol relleu d'aquesta envergadura hi ha certa complexitat, però això ha d'entrar dins la normalitat. L'estrany seria el contrari», va dir.