L'Ajuntament de Manresa intervé en 117 conflictes veïnals

El servei municipal Enllaç de l´Ajuntament de Manresa ha intervingut en 117 casos per millorar i afavorir la convivència ciutadana i ha atès 260 persones que manifestaven diferents problemàtiques que afectaven a un total de 1.113 persones; portant-se a terme 1.175 intervencions diferents.

Del global de casos atesos i tancats durant l´any (106), el 65% han quedat tancats i resolts satisfactòriament. Aquestes són les principals dades de la memòria d´activitats corresponent a l´any 2017 del servei d´intermediació i treball comunitari que depèn de la regidoria de Cohesió Social, Gent Gran i Salut.

Dels 117 casos atesos, 99 eren nous i 18 de seguiment de l´any anterior. A banda del 65% de casos resolts, un 15% s´han tancat sense acord (12 casos); el 10% han quedat interromputs per diferents circumstàncies (no voler continuar, buscar altres sortides, etc) i el 10% restant s´ha derivat a d´altres serveis ja que no corresponia a la tasca de mediació.



Sorolls i dificultats de relació



Dins la tipologia de demandes i problemàtiques destaquen de forma majoritària les classificades dins el paràmetre de "problemàtiques veïnals", amb un total de 97 casos (el 91%), dins el qual es poden trobar: els sorolls i les dificultats de relació amb 28 casos cadascú; seguit de neteja, amb 17 casos; problemàtiques d´espais comuns amb 9; humitats i gestió de la comunitat; 4 cadascú, etc.

També cal destacar les orientacions i suports donats perquè certes comunitats de veïns es constitueixin legalment com a tals.

L´altre bloc important seria el de l´ús de l´espai públic, amb un total de 8 casos i el 8% del total (brutícia a solars, problemes a espais públics, etc).



Demandes per barris

Quant els barris, les demandes estan molt repartides: Barri Antic (25 casos, el 23%); Sagrada Família (11 casos, 9%); Plaça Catalunya-Saldes (10 casos, el 8%); Ctra. de Santpedor i Vic-Remei (8 casos, el 8%, cadascú); Mion-Puigberenguer (7 casos, el 7%); Passeig i Rodalies (6 casos, el 6%); Balconada (5 casos, el 5%); Valldaura (4 casos, el 4%); Cal Gravat (4 casos, el 4%); Viladordis, Sant Pau i Escodines (3 casos, el 3% cadascú); %); Sant Pau (3 casos, 3%); P. Ignasi Puig-El Xup (2 casos); a d´altres espais disseminats (2 casos, 2%).

L´origen de la demanda arriba per diferents vies, en concret: l´Oficina d´Atenció al Ciutadà-OAC (27%) és la primera via d´entrada; via directa o el propi ciutadà (26%); Policia Local (14´3%); Administradors de finques (7%); Serveis Socials (6´6%); Associacions de veïns (5´5%); Oficina Local d´Habitatge (4%); i altres (Mossos d´Esquadra, Unitat de Salut, Caps de salut, etc).

Referent a les coordinacions, una de les peces claus del treball, se n´han fet un total de 130 a nivell intern municipal (Policia Local, Serveis Socials, OAC, etc), i 80 a nivell extern (Administradors de finques, Caritas, Món veïnal, etc).

Durant el 2017, des del servei s´ha continuat col·laborant amb diversos projectes o espais per tal de difondre i aprofundir en aspectes de la convivència ciutadana així com la difusió del propi servei. Aquest treball s´ha realitzat a través de l´organització de sessions informatives a grups de Serveis Socials o Inclusió; amb la participació en el mòdul formatiu d´Acollida adreçat a població immigrada o bé xerrades a barris, com la realitzada a la Carretera de Santpedor, o bé l´adreçada a estudiants de Grau superior d´animació sociocultural de l´Institut Guillem Catà.



Des de l´any 2006



El servei municipal d´intermediació Enllaç depèn del Programa d´Acollida i que està en funcionament des del l´any 2006. El servei compta amb una tècnica especialitzada en mediació, i que porta a terme les mediacions i els contactes comunitaris, i es rep el suport i coordinació del responsable del Programa d´Acollida.

Des de l´any 2013 el servei està inclòs en la xarxa de mediació finançada per la Diputació de Barcelona, i fins l´any 2017 ha rebut una altra part de finançament de la Secretaria d´Igualtat, migracions i ciutadania i la resta va a càrrec del propi Ajuntament.

El servei es troba ubicat a l´edifici dels Infant (Ctra. de Vic, 16, 1). L´horari d´atenció al públic és: dilluns i dimecres de 11´30h a 18 h i dimarts, dijous i divendres, de 9h a 14h.

Amb aquest servei es pretén afavorir diversos aspectes de la convivència ciutadana, molt centrat sobretot en dos àmbits: l´Espai privat (blocs d´habitatges i domicilis particulars, espais comuns compartits, etc, que seria la major part de la feina duta a terme) i l´Espai públic (medi obert, places, carrers).

L´objectiu principal seria afavorir la convivència ciutadana, tot prevenint i intentant resoldre conflictes entre veïns/nes, però comptant amb la voluntat de les parts, ja que aquest seria el punt fonamental i requisit obligatori per introduir la mediació davant un conflicte i intentar resoldre les causes que generen tensions i mals entesos, per tal de facilitar arribar a acords entre les parts

La intermediació implica que a banda de les demandes rebudes per alguna de les parts, també es pot donar un intent d´intervenció per iniciativa del servei si es creu adequat avançar-se a certes situacions de risc o aprofundir en alguna situació detectada. De forma majoritària, és la demanda o queixa d´alguna de les parts, la que inicia el procés d´estudi del cas per part del servei d´intermediació o bé derivant-lo a altres serveis.

Cal destacar que en bastants casos, la intervenció posa al descobert situacions que requereixen una derivació a altres serveis (casos de gent gran que viu sola amb necessitats, problemes de salut, gent sense llar, etc).