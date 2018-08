Recomanacions per a la prevenció del mosquit tigre

L'Ajuntament de Manresa vol recordar les mesures de prevenció per evitar la proliferació del mosquit tigre al municipi.

Demana buidar dos cops a la setmana els recipients de l'exterior que pugin acumular aigua; com per exemple els plats de sota els testos, les regadores, les piscines de plàstic o els plats d'animals domèstics. També s'han de buidar o tapar amb una tela mosquitera espessa els safareig i els tolls.

Cal evitar les acumulacions d'aigua en zones de drenatge o canals desguassos, i els forats i les depressions del terra on es pugui acumular aigua. Per fer-ho, cal tapar els forats dels troncs d'arbres omplint-los de sorra. També, eliminar l'aigua acumulada a l'interior de joguines, cendrers, gerros o galledes, per exemple.